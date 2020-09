Jurist i styrelse advarede om at adskille alle asylpar

Jurist, der selv var med til at skrive loven, advarede mod at adskille par uden høring. Men blev underkendt.

Tidligere chefkonsulent Jens Vikner var med sin stilling i Udlændingestyrelsen ikke som sådan involveret i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Alligevel blev han taget med på råd af sine chefer i styrelsen, men han blev underkendt. Han mente, at man skulle høre de enkelte par til deres sag, før man adskilte dem.

Men han fik at vide, at Justitsministeriets forvaltningsretskontor mente, at man godt kunne adskille parrene og stadig overholde loven.

- Løbet er kørt på det her tidspunkt, direktøren har besluttet, at de skal adskilles, siger den erfarne jurist Jens Vikner fredag under sin afhøring i Instrukskommissionen, der er nedsat for at undersøge sagen fra 2016.

Han forklarede, at han selv havde været med til at skrive bemærkninger til loven om faktisk forvaltningsvirksomhed.

Det var daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V), der pressede på for at alle par blev adskilt. Spørgsmålet er, hun blev advaret af sine embedsmænd. Det hævder flere, at de gjorde.

Han fik at vide af Udlændingeministeriets udlændingekontor, at de skulle adskille alle par uden undtagelse og uden at høre parrene først.

- Det var ikke den konstruktion, som jeg mente var rigtig. Men fra det tidspunkt, da ministeriet meddelte os, at det var Justitsministeriets forvaltningsretskontors afgørelse, der forlod man det synspunkt. Jeg blev simpelthen overrulet, siger Jens Vikner.

Undervejs udviklede sagen sig på en nærmest tragikomisk måde, husker han.

- Det var et forsøg at få juraen til at passe med det, der allerede var sket. Det var en svær opgave, siger Jens Vikner.

Senere i 2016 blev adskillige sager genoptaget, og adskilte unge par ført sammen igen, da Folketingets Ombudsmand var gået ind i sagen.

28. april afgav Udlændingestyrelsen en udtalelse til Ombudsmanden.

Samtidig genoptog styrelsen samtlige hidtil afgjorte sager om adskillelse for at gennemføre en "fyldestgørende partshøring" af parrene.

Frem til denne dato har Udlændingestyrelsen, fejlagtigt, opfattet adskillelsen af de unge par som det, der hedder faktisk forvaltningsvirksomhed, som ikke har krævet partshøring forinden.

På et tidspunkt bad han en kollega og jurist, som var mere inde over sagen end han selv, om at skrive et fyldigt referat af hendes oplevelser.

- Med min erfaring med tamilsagen sagde jeg bare, at det kunne være hensigtsmæssigt, at hun skulle gå hjem og skrive det ned, siger Jens Vikner.

