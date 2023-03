Jurister: Politiet bør kigge på LA-formands boligsag

Ifølge flere jurister, som Dagbladet Information har talt med, bør en sag om dobbelt husførelse, som involverer Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, undersøges af politiet.

- Min umiddelbare vurdering er, at det her er en sag, der bør efterforskes af politiet. Der er så meget, der peger på, at der kan være foregået noget strafbart, siger Sten Schaumburg-Müller, som er juraprofessor ved Syddansk Universitet til avisen.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Alex Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Jørn Vestergaard er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet. Han siger til Information, at han godt kan forstå, at nogen undrer sig, hvis politiet ikke indleder en efterforskning.

Lotte Helms, som forsker i straffe- og kriminalret ved Syddansk Universitet, understreger over for Information, at en efterforskning ville kræve en politianmeldelse.

Hun siger til mediet, at det ville være ordentligt, hvis politiet undersøgte, om der var noget at komme efter i sagen, og Vanopslagh kan have haft forsæt til at bryde reglerne.

Alex Vanopslagh har tidligere forklaret til Information, at han ikke var bekendt med reglerne og erkendt at han har brudt dem.

I en mail til Information skriver Alex Vanopslagh, at han betragter sagen som afsluttet.

Det begrunder han med, at han har bedt Folketinget vurdere, hvad han skulle betale tilbage. Han har betalt det, som han er blevet bedt om, oplyser han til mediet.

