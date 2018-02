Jurister vil have afprøvet om sugardatingside bryder loven

Sugardaters.dk tjener millioner på brugere, som udveksler gaver og penge for sex, skriver Jyllands-Posten.

Er det rufferi, når en datingside sætter prostitution i system?

Det spørgsmål ønsker to jurister at få prøvet ved en domstol, skriver Jyllands-Posten.

En række sugardatere fortæller til avisen, at brugerne på siden Sugardaters.dk i stor stil udveksler gaver og penge for seksuelle ydelser, selv om det ikke er tilladt at sælge sex for penge på datingsiden.

Ved sugerdating forstås almindeligvis, at yngre personer modtager penge eller gaver af ældre for samvær og seksuelle ydelser

En anonym kvindelig bruger siger eksempelvis til avisen:

- Jeg har en nedre smertegrænse, der hedder 1500 kroner for en date. I denne måned har jeg tjent 15.000 kroner. Det er sindssygt nemme penge.

Sugardaters.dk har ifølge egne oplysninger 85.000 brugere, hvilket er en kraftig stigning, som giver ejerne en millionfortjeneste.

Spørgsmålet er, om det er rufferi, når en datingside tjener penge på at formidle relationer, der indbefatter udveksling af seksuelle ydelser for penge.

- Hvis man tjener penge på andres prostitution, er det strafbart. Det afgørende er, om de, der tjener pengene, ved, hvad der foregår, siger juralektor Trine Baumbach fra Københavns Universitet til Jyllands-Posten.

Hun mener, at det ville være interessant at få prøvet sagen ved en domstol. Det er juralektor Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Syddansk Universitet, enig i:

- Det forekommer oplagt at lade domstolene tage stilling til, om man virkelig kan være så uvidende om, hvad der sker på en i øvrigt tilsyneladende veldrevet hjemmeside.

SF's Trine Torp har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at vurdere, om hjemmesider, der formidler sugardating, er ulovlige.

Han svarer til Jyllands-Posten, at han ikke kender konceptet, og at det må være op til en domstol at vurdere.

Sugardaters.dk afviser, at man gør noget ulovligt og ser ingen grund til at lade en domstol vurdere sagen.

/ritzau/