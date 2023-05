Justitsminister åbner for debat om langsommere folkestyre

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er enig med Venstres tidligere gruppeformand og skatteminister, Karsten Lauritzen, i at tempoet skal skrues ned i dansk politik.

Det siger han i en skriftlig kommentar til Berlingske. Avisen bringer søndag et større interview med Karsten Lauritzen.

Den tidligere V-politiker foreslår blandt andet, at der skal være faste valgperioder og færre partier. Han mener også, at journalister ikke længere skal have kontorer på Christiansborg.

- Vi har for eksempel som politikere selv et ansvar for ikke hele tiden at skrue tempoet i vejret med krav om hurtig handling, hver gang pressen påpeger et problem, ligesom vi alle bør skrue ned for vores brug af sociale medier, siger justitsministeren til Berlingske.

Peter Hummelgaard forholder sig dog ikke til Karsten Lauritzens konkrete forslag.

Men Folketingets formand Søren Gade (V) forholder sig til flere af dem. Han afviser over for Berlingske i en skriftlig kommentar, at man skal fjerne journalisterne fra Christiansborg.

Søren Gade siger også til avisen, at man skal tage det alvorligt, når folketingsmedlemmer og organisationer mener, at lovgivningsarbejdet går for hurtigt.

Berlingske skriver, at Peter Hummelgaard har indkaldt Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan man kan forbedre folkestyret.

Karsten Lauritzen skriver mere om sine forslag i en ny bog, som udkommer tirsdag med titlen "Lad det gå langsomt".

Han kom første gang i Folketinget i 2007. Han forlod Folketinget i slutningen af januar sidste år.

Karsten Lauritzen er i dag transportdirektør i Dansk Industri.

