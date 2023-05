Justitsminister: Det skal være nemmere at smide rockere på porten

Det skal være nemmere for kommuner at smide bander og rockergrupper ud af lokaler og ejendomme.

I hvert fald hvis det står til justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi ser på at udvide kommunernes mulighed for at gøre det samme, som Tårnby har besluttet sig for at gøre overfor i det her tilfælde Satudarah, siger han.

Tårnby Kommune besluttede onsdag, at rockergruppen tidligere kendt under navnet Satudarah ikke længere må bruge en ejendom i kommunen til klubaktiviteter.

Peter Hummelgaard peger på, at kommunerne, som det er i dag, kan have svært ved at fremskaffe nok grundlag til at smide grupperne ud af klublokaler.

- Derfor sidder vi og kigger på, om vi indenfor grundlovens og forsamlingsfrihedens rammer kan give kommunerne endnu videre beføjelser til at smide bander og rockergrupper på porten, siger han.

Ministeren henviser til den bande- og tryghedspakke, der lige nu arbejdes på.

I 2017 blev der vedtaget en lov, der giver kommuner mulighed for at forbyde en bestemt gruppe af bruge en ejendom som samlingssted.

Det kræver, at gruppens brug af ejendommen kan medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

Hvis bander og rockergrupper får vanskeligere ved at holde på klublokaler, håber Peter Hummelgaard, at det kan være med til at få dem til at finde en anden levevej.

- De er parasitter på vores samfund. Den eneste måde, vi på den lange bane kan komme dem til livs på, er ved hele tiden at sidde i struben på dem.

- Det indebærer også, at de, hver eneste gang de forsøger at slå sig ned et nyt sted, hurtigst muligt skal smides på porten.

- Forhåbentligt, når de en dag har fået nok straffe for deres kriminalitet, og politiet til hverdag gør livet surt for dem, og de ikke længere har et sted at bo, beslutter de sig for at finde en anden levevej, siger Peter Hummelgaard.

