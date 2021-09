Justitsminister: Forbud er et redskab i kampen mod bander

Hammeren faldt endeligt mod banden Loyal To Familia i Højesteret onsdag, hvor banden blev forbudt.

Det er justitsminister Nick Hækkerup (S) glad for.

- Loyal To Familia er efter min bedste overbevisning forbrydere, som med vold og kriminalitet skaber utryghed i Danmark, siger han.

I samarbejdet mellem flere kommunale forvaltninger og politiet, SSP København, understreger sekretariatschef Riad Tolba, dog, at der ikke er tale om et trylleslag, som får det kriminelle netværk til at gå i opløsning. Også selv om man ikke længere må bære bandens signalement.

- Det bliver lidt sværere med kendetegn at sige "hey, vi har et sammenhold her". Et forbud kan være en del af en langt større indsats, som skal holdningsbearbejde de unge.

- Men de lokale ved jo godt, hvem de er, siger Riad Tolba.

Justitsministeren mener alligevel, at forbuddet kan være et nyttigt redskab i politiets kamp mod banderne.

- Der kan stadig sprænge noget kriminalitet fra de her typer, men hvis man spørger politiet, siger de, at forbuddet har været med til at svække LTF markant, siger Nick Hækkerup.

/ritzau/