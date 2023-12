Justitsminister håber på flere udleveringer efter Shah-sag

Den svindelmistænkte Sanjay Shah lander onsdag i Danmark, og justitsminister Peter Hummelgaard (S) håber, at udleveringen af Shah vil få betydning for andre sager.

- Det er mit håb, at samarbejdet mellem myndighederne i Danmark og i De Forenede Arabiske Emirater også vil få positiv betydning i en række andre udleveringssager, siger han på et pressemøde onsdag.

Hummelgaard vil inden jul rejse til Emiraterne for at diskutere samarbejdet yderligere.

Han vil konkret lægge vægt på at få udleveret den mistænkte i en sag om vanvidsbilisme, der kostede en betjent livet i 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er på alle måder en tragisk sag.

- Ligesom i denne sag, hvor den hovedmistænkte er udleveret, er det af altafgørende betydning for Danmark, at den mistænkte også kommer til at få prøvet de anklager, der er, ved danske domstole, siger Hummelgaard.

Hummelgaard roser flere gange det gode samarbejde mellem Danmark og Emiraterne i sagen om Sanjay Shah, og det skal altså helst føre til flere udleveringer i fremtiden, når det findes nødvendigt, mener justitsministeren.

Den tidligere justitsminister Nick Hækkerup (S) underskrev i marts 2022 en udleveringsaftale med De Forenede Arabiske Emirater. Den har banet vejen for, at Sanjay Shah kan blive udleveret.

Sanjay Shah er tiltalt for svindel med refusion af udbytteskat for cirka ni milliarder kroner. Han nægter sig skyldig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der også er med på pressemødet, tilføjer om samarbejdet med Emiraterne:

- Vi lever i urolige tider, hvor mange stiller spørgsmål ved det internationale regelbaserede samarbejde. Men her viser det sin duelighed.

Sanjay Shah skal inden for 24 timer efter ankomsten til Danmark stilles for en dommer.

/ritzau/