Justitsminister: Hårdere straffe for tiggeri virker

En ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kommer ikke til at ændre på regler om tiggeri i Danmark.

Det fastslår justitsminister Nick Hækkerup (S) på et samråd i Folketingets retsudvalg torsdag.

Her understreger justitsministeren, at det er både nødvendigt og "rimeligt", at man bliver straffet for "utryghedsskabende tiggeri" i Danmark.

Og den særlige paragraf 197 i straffeloven bliver ikke lavet om som følge af en dom fra 19. januar i år, hvor Schweiz tabte en sag ved menneskerettighedsdomstolen.

- For mig er tryghed afgørende. Vi skal kunne være trygge, når vi går en tur på strøget eller tager vores børn med i den nærliggende park. Vi har tidligere oplevet episoder med tiggeri og lejre med udenlandske hjemløse, som skabte utryghed.

- Den slags hører ikke hjemme i Danmark. Derfor har vi et forbud mod tiggeri. Og det forbud har jeg intet som helst ønske om at lave om på, siger Nick Hækkerup.

Enhedslistens Rosa Lund mener, at dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bør fører til ændringer i den danske lovgivning.

Sagen handler om, at Schweiz idømte en rumænsk tigger en bøde. Bøden blev senere konverteret til fem dages fængsel. Det var ifølge domstolen i strid med retten til privatliv i menneskerettighedskonvention.

- I Danmark straffer vi lige som Schweiz personer, der er nødt til at tigge. For mig er det åbenlyst, at vores tiggerilovgivning er i strid med traktaterne, siger Rosa Lund.

Justitsministeriet har dog ifølge Nick Hækkerup lavet en vurdering, der peger på uklarheder i dommen samt forskelle mellem Danmark og Schweiz, som gør, at dommen ikke vurderes til at få betydning for dansk lovgivning.

Derudover er der grundlæggende ikke behov for at tigge i et samfund som det danske, mener Nick Hækkerup:

- Det er ikke nødvendigt at tigge på gaden i Danmark for at få hjælp på et herberg. Vi har et velfærdssamfund, der tilbyder økonomisk og social hjælp til mennesker i nød, siger Nick Hækkerup.

- Det er ikke lovligt eller rimeligt at skabe utryghed på den måde, som vi har oplevet tiggere gøre. Og det er Rigspolitiets vurdering, at strafskærpelserne har haft en positiv effekt i forhold til bekæmpelse af utryghedsskabende tiggeri, siger han.

På samrådet gør både justitsminister og Venstre det klart, at dommerne skal passe på med sætte den folkelige opbakning til domstolen og konventionerne over styr.

Både Socialdemokratiet og Venstre ser tegn på "aktivisme" fra domstolen, hvor den bevæger sig fra jura ind i politik.

- Dommerne er ikke valgt til noget som helst. Dommere er jurister, men de ser på sager, hvor de finder på, hvad de synes, der skal være politik. Det skal de holde op med, siger Nick Hækkerup.

Rosa Lund siger, at Enhedslisten nu vil følge de straffesager om tiggeri, der kører ved byretterne og som måske kommer i landsretten. Hun tror, at den danske tiggerilovgivning på et tidspunkt også vil havne for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

/ritzau/