Justitsminister: Kan blive nødvendigt at forlænge skærpet grænsekontrol

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke udelukke, at den midlertidige skærpede grænsekontrol forlænges.

Det fortæller han fredag morgen til Ritzau.

"Vi har lige nu et behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser. Jeg vil og kan ikke på forhånd udelukke, at den bliver forlænget til efter den 10. august," siger han.

Den skærpede grænsekontrol blev indført torsdag aften som følge af udviklingen i trusselbilledet mod Danmark efter den seneste tids koranafbrændinger.

Det er Rigspolitiet, der har truffet beslutningen om i en periode at skærpe indsatsen ved grænserne. Det er sket efter anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

"Koranafbrændingerne i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andet militante islamistiske grupper, miljøer og enkeltpersoner i udlandet. Det er jo nogle af dem, der kan være en frygt for vil rejse ind over Danmarks grænser," siger Peter Hummelgaard.

Han hæfter sig dog ved, at "vi i Danmark har et meget dygtigt og årvågent politi og en efterretningstjeneste, som passer på os".

"Vi skal ikke lade os kue af truslen om terror. Vi skal alle sammen leve vores liv, som vi normalt har gjort," siger han.

Justitsministeren vurderer dog, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og at den har været det længe.

"Det er også det trusselsbillede, der har været medvirkende til, at regeringen har truffet den beslutning, vi har, ved at sige, at vi ikke kan se passivt til, mens nogle enkeltpersoner bevidst forsøger af fremprovokere reaktioner fra udlandet."

Det siger Peter Hummelgaard med henvisningen til regeringens ønske om at forhindre koranafbrændinger foran ambassader i Danmark.

På trods af udmeldingen om udviklingen i trusselsbilledet oplyser PET fredag morgen til Ritzau, at terrortruslen mod Danmark fortsat er i niveauet alvorlig, som er niveau fire ud af fem.

"Der er dermed ikke tale om en ændring af selve trusselsniveauet," lyder det i en skriftlig kommentar.

/ritzau/