Justitsminister afviser at have parkeret ulovligt bevidst

Som minister skal justitsminister Peter Hummelgaard (S) være ekstra opmærksom på, om han parkerer ulovligt.

Det siger han, efter at han blev taget i at parkere ulovligt fire ud af fem gange, da han brugte sin bil til at aflevere sine børn i institution.

Det uddyber han i et interview med B.T., som har observeret ministeren parkere ulovligt for nylig på offentlig vej.

- Det er helt og aldeles indiskutabelt, at jeg selvfølgelig og ligesom alle andre skal være meget, meget skarp på de præcise parkeringsregler, som Københavns Kommune anviser, siger han.

Mediet bragte historien i sidste uge, og siden har flere medier forsøgt at få et interview med ministeren. Det har ligeledes ført til en diskussion i pressen om, hvorvidt mediets metode står mål med brøden.

Eksempelvis blev justitsministeren filmet og optræder som den eneste på videoklippet på offentlig vej.

Han har i et skriftligt svar tidligere forklaret, at det "glippede". Men det var i forhold til den kontrolafgift, han modtog under én af parkeringerne, lyder det nu.

Justitsministeren bliver spurgt til, om han bevidst har tilsidesat reglerne.

- Jeg har ingen som helst intention om bevidst at ignorere parkeringsreglerne, som Københavns Kommune beslutter.

- Jeg tror, det kan være svært for mange forældre - inklusive mig selv - at finde det rigtige sted at parkere, hvis man er presset ud i at skulle bruge bilen.

- Men det er også uomtvisteligt, at jeg som minister skal være ekstra opmærksom på det, siger han.

Han beklager over for den ene borger, som tippede B.T. om, at landets justitsminister har parkeret ulovligt flere gange.

Han har tidligere forklaret, at det er vigtigt for ham at aflevere sine børn i institution. Det er en kompensation for alle de timer, justitsministeren ellers er væk i deres liv.

Det er dog ikke ment som en undskyldning for at parkere ulovligt, men som en "forklaringsramme".

/ritzau/