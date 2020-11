Justitsminister Nick Hækkerup er syg med corona

Nick Hækkerup er som flere af sine kolleger i Folketinget smittet med coronavirus og går i isolation.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er smittet med corona, skriver han på Facebook.

Han har symptomer i form af hoste og feber, men er ved godt mod, skriver han.

- At jeg har corona påvirker mange af mine kolleger, som nu arbejder hjemmefra, og det gør selvfølgelig livet noget mere besværligt for både mig og min familie, men det er en situation, som jeg deler med mange andre danskere.

- Jeg har symptomer med hoste og feber, men har det ellers godt og er ved godt mod. Mine nære kontakter får naturligvis besked, så vi kan få brudt mulige smittekæder hurtigst muligt. Pas på jer selv - og ikke mindst hinanden, skriver han.

Nick Hækkerup skrev mandag, at han ville holde sig hjemme og få en test for corona, fordi han havde symptomer.

Justitsministeren er den seneste i en række af folketingsmedlemmer, der er blevet testet positiv for coronavirus.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, er testet positiv for coronavirus. Det samme er Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, er også smittet. Han er med egne ord blevet "noget syg" og får medicinen Remdesivir.

En række S-ministre venter ligeledes på svar for deres coronatest efter at have været tæt på en smittet.

/ritzau/