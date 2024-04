Justitsminister: Politiet får lettere ved at slå ned på salg af stoffer

Det bliver nemmere for politiet at slå ned på bandekriminalitet, hvis den ikke foregår på et afgrænset område som Pusher Street på Christiania.

Det mener justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Det er desværre en myte, at det er nemmere at slå ned på kriminalitet, hvis den er afgrænset til et område, siger han.

Lørdag bliver Pusher Street gravet op, blandt andet for at lukke salget af stoffer på gaden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har set, at når banderne har fået lov til at slå så dybe rødder på Pusher Street og på Christiania, har de en helt anden infrastruktur, hvor de i det store hele ret konsekvensfrit kan begå kriminalitet, der berører hele Danmark, siger Peter Hummelgaard.

Samtidig opstår der konflikter mellem banderne, når de samles et sted.

- De står og gnubber sig op ad hinanden og skaber konflikter, som de tager med sig ud i byen og i resten af landet, som fører til drab. Der er også tilfælde, hvor det går ud over tilfældige, siger Peter Hummelgaard.

Banderne vil ifølge ministeren forsøge at flytte deres markeder ud andre steder. Men det vil alt andet lige være lettere for politiet at kontrollere salget, mener han.

- Politiet har selv vurderet, at det er nemmere at slå ned på den kriminalitet, der er ved køb og salg af ulovlig narkotika og følgekriminalitet, hvis den ikke er koncentreret på de samme matrikler, hvor den har slået dybe rødder, siger Peter Hummelgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det bliver ifølge ministeren nemmere, fordi mange almindelige borgere vil reagere, hvis de ser, at der foregår noget kriminelt.

- Man har den fordel, hvis det rykker ud på gaderne, at borgere vil anmelde det, hvis de ser noget ske for eksempel ude foran deres opgang eller ved metroen. Det har ikke været tilfældet på Christiania, siger han.

Politiet og Justitsministeriet har lavet en plan for, hvad politiet skal gøre de følgende dage, uger, måneder og år, hvis salget rykker ud andre steder.

/ritzau/