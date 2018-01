Justitsminister skærper straf for grov vold

Fremover skal grov vold koste to års fængsel mod nu halvandet, mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil skærpe straffen for grov vold med en tredjedel over den straf, som domstolene idømmer i dag.

Det fremgår af et lovforslag, som han fremsætter 7. februar.

Det skriver han på Facebook, efter at Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen fredag i Berlingske foreslår "normalstraffe".

Det betyder, at dommere bliver pålagt at idømme en vis minimumsstraf for grov vold og uagtsomt manddrab.

- Jeg er helt enig i, at der er behov for at skærpe straffen i sager om grov vold, skriver justitsministeren.

21. december sendte han lovforslaget i høring. Det udmønter finansloven mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som i år bruger 62,4 millioner kroner på at skærpe straffen. Der er afsat 250 millioner kroner over fire år.

Lovforslaget skærper også de allergroveste sager med grov vold eller sager, hvor volden begås med kniv.

- Et voldeligt overfald er en frygtelig oplevelse for ofret, og det kan på et splitsekund vende op og ned på det liv og den hverdag, man hidtil har kendt, udtalte Søren Pape Poulsen i en pressemeddelelse.

- Som samfund har vi en forpligtelse og et ansvar til at sætte hårdt ind mod disse gerningsmænd. Og her må jeg bare erkende, at vi i dag er for langt fra det strafniveau, som jeg og en stor del af befolkningen ønsker.

Fremover skal grov vold straffes med to års fængsel, mens straffen nu er halvandet års fængsel.

Søren Pape Poulsens lovforslag er sikret vedtagelse med støtte fra regeringspartierne, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

/ritzau/