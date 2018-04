Justitsminister skal i nyt samråd om PET-sag

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal i nyt samråd, efter at have givet mangelfulde oplysninger om PET.

Det er Alternativets retsordfører, Josephine Fock, der indkalder justitsministeren til samrådet.

- På det samråd vi har haft om emnet, gav ministeren klart indtryk af, at vores oplysninger bliver slettet, hvis de ikke længere er relevante for PET. Men med de nye oplysninger, der er kommet frem, kan vi se, at det er ikke korrekt, siger Josephine Fock.

Derfor har hun indkaldt ministeren i et nyt samråd.

- Det er vigtigt, at vi får klarhed over, hvad PET må, og hvad PET ikke må. De oplysninger, vi skal have af ministeren skal være fyldestgørende. Og det var de ikke ved det første samråd, siger hun.

Det er først og fremmest kommet frem, at data, der skulle slettes efter 10 og 15 år, ikke er blevet efterlevet af PET, men derimod er blevet overført til et indtil nu ukendt arkiv.

Derudover har justitsministeren under ministeransvar oplyst på samrådet 20. marts, at PET sletter irrelevante data om borgere, når Tilsynet med Efterretningstjenesterne efterspørger det.

Men heller ikke dette overholdes, er det kommet frem i Politiken torsdag.

Josephine Fock har sendt spørgsmål afsted til ministeren allerede onsdag. Men torsdagens afsløring har kun gjort dem mere relevante, mener hun.

- Det er vigtigt, at borgerne får klarhed over, hvad der sker med ens data, hvis man i en periode har været i PET's søgelys, siger Josephine Fock.

- Der skal være garanti for, at ens oplysninger ikke bliver ved med at figurere i systemerne, hvis man ikke længere er i søgelyset.

Søren Pape Poulsen har afvist at have misinformeret Folketinget i sagen. Men han understreger, at sagen er ærgerlig.

/ritzau/