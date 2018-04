Justitsminister: Tibetkommissionen har haft vide rammer

Kommissionen har haft vide rammer til at bede om, hvad den ville, siger Pape om mails, der er blevet slettede.

I nogle sager gemmes der for lidt i for kort tid, i andre sager gemmes der for meget i for lang tid.

Sådan indleder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) et samråd, der handler om, at Tibetkommissionen ikke har haft adgang til politichefers, eksministres og centrale embedsmænds mailkonti.

- Der har siddet en kommission, som har haft vide rammer for, hvad den kunne bede om, siger han forud for samrådet.

Ifølge Rigspolitiet er der "en teoretisk mulighed for at genskabe e-mails". Data risikerer dog at blive overskrevet, jo længere tid der er gået.

Under samrådet uddyber han:

- Der er sket en knægtelse af ytringsfriheden, det skal vi på ingen måde acceptere.

Justitsministeren er kaldt i samråd for at redegøre for, hvorfor politichefers mailkonti blev slettet kort efter deres afsked.

Derved blev kommissionen afskåret fra oplysninger, der kunne have kastet lys over deres rolle ved flere kinesiske besøg.

Onsdag fik otte personer endelig tildelt erstatning på hver 20.000 kroner, fordi deres grundlæggende demokratiske rettigheder blev krænket, da betjente hindrede borgerne i at protestere ved at vifte med flag.

Det skete ved Kinas præsidents besøg i Danmark i 2012 og ved et senere officielt besøg i 2013.

Politiet erkendte for første gang, at der var begået "alvorlige fejl", og at man ikke havde værnet om "borgernes ytringsfrihed" og "forsamlingsfrihed".

Senere onsdag kom det frem, at kommissionen heller ikke fik adgang til flere ministre og embedsmænds mailkonti ifølge P1 Orientering.

Foreløbigt har politiet ændret slettefristen til et år frem for 30 dage, som det tidligere har været praksis. Justitsministeren vil sætte gang i et arbejde, der skal ensrette praksis.

/ritzau/