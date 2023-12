Justitsminister varsler jernhandske og mere politi på gaden

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) kalder situationen "meget alvorlig", efter at politiet torsdag har grebet til anholdelser i en større antiterroraktion.

Han "vil ikke afvise" politiske skridt fra regeringens side, men i første omgang følger ministeren myndighedernes efterforskning.

- Fra regeringen side vil vi sammen med myndighederne gøre alt, hvad vi kan for at tage vare om denne situation og sikre, at der bliver grebet fat med jernhandsken, der hvor truslerne måtte komme fra, siger Hummelgaard.

I en rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste tidligere torsdag hedder det, at trusselsbilledet mod Danmark er højere end vanligt.

Det fremgår af den årlige rapport "Udsyn", hvor truslerne mod Danmark vurderes.

- Vi lever i en situation, hvor trusselsniveauet er alvorligt, og hvor det er skærpet fra det i forvejen høje niveau, siger Hummelgaard.

Den konkrete sag betyder ifølge ministeren, at myndighedernes opmærksomhed på en række konkrete fysiske lokaliteter er skærpet.

- Derfor har myndighederne meldt ud, at der kommer til at være mere synligt politi til stede på gaden i en række byer, end der måske ellers ville være, siger justitsministeren under et pressemøde på Christiansborg torsdag eftermiddag.

Der er i den konkrete sag torsdag tråde til både Holland, hvor en person er anholdt, men også til den forbudte bande Loyal To Familia. Den er også kendt som LTF.

/ritzau/