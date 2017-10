Justitsminister vil lade kommuner forbyde hjemløselejre

Søren Pape Poulsen vil give kommuner mulighed for at smide hjemløse i utrygge lejre ud af kommunen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil med et nyt lovforslag give kommunerne mulighed for helt at forhindre hjemløse i at slå lejr og skabe utryghed i gaderne.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Søren Pape Poulsen sender søndag lovforslaget i høring. Målet er at give politiet mulighed for at give et zoneforbud, der omfatter hele kommunen, allerede ved første overtrædelse af lejrforbuddet.

Regeringen indførte i april nye regler, så politiet lettere kunne rydde såkaldt utryghedsskabende lejre. Og 1. juli blev et zoneforbud indført. Men nu vil justitsministeren altså stramme reglerne yderligere.

I dag kan politiet give et zoneforbud på 400 meter, første gang man overtræder forbuddet mod at slå lejr. Overtræder man et zoneforbud på 400 meter, kan zoneforbuddet udvides til 800 meter.

- De regler, vi indførte i foråret, har gjort det nemmere for politiet at rydde lejrene. Det har virket, og politiet har med en solid indsats fjernet en lang række lejre og styrket trygheden herhjemme, udtaler ministeren i pressemeddelelsen.

- Men der er brug for at gå endnu videre for at komme problemet til livs fremover. Vi sender derfor nu et klart signal til udlændinge og andre om, at vi ikke vil acceptere utrygge lejre i Danmark.

Lovforslaget er sendt i høring, og regeringen lægger op til, at den nye lov skal træde i kraft 1. marts 2018.

/ritzau/