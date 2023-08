Justitsminister vil med nye penge forkorte ventetid hos domstolene

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil afsætte 1,8 milliarder kroner over fire år til domstolene på finansloven.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ud af beløbet skal knap en milliard gå til at videreføre nuværende bevillinger, mens resten er nye penge til området, siger ministeren til avisen.

Formålet er at nedbringe lange sagsbehandlingstider ved domstolene. For de lange ventetider er et stort problem, siger Peter Hummelgaard.

For både straffesager og civile søgsmål gælder det, at der nogle gange går flere år, før en sag kommer for retten.

Ventetiderne vil kunne nedbringes, hvis der for eksempel ansættes flere dommere og kontorpersonale, siger justitsministeren. Det skal de nye penge gerne gå til.

- Man skal selvfølgelig finde kvalificerede dommere, men vi har en formodning om, at de er til at ansætte. Det er meget attraktivt at være dommer i Danmark, siger han.

Peter Hummelgaard siger videre, at ambitionen er, at sagsbehandlingstiden skal bringes betragteligt ned.

Hvad en tilfredsstillende ventetid vil være, vil ministeren ikke lægge sig fast på før forhandlinger med de andre partier i Folketinget.

I Den Danske Dommerforening efterspørger man nogle konkrete mål for indsatsen. Det siger formand Mikael Sjöberg til Jyllands-Posten.

- Jeg er spændt på at høre, hvad regeringens mål er. Hvor langt skal vi ned i sagsbehandlingstid og hvordan?

- Der er for mig ikke tvivl om, at vi med dette forslag kommer på rette spor, men skal det virkelig batte noget, taler vi om et langt sejt træk, som vil kræve midler mange år frem, siger formanden.

Regeringen, som foruden Socialdemokratiet består af Venstre og Moderaterne, vil præsentere sit forslag til en finanslov for 2024 i den kommende uge.

