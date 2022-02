Justitsministeren bebuder bandepakke til foråret

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil lave en ny bandepakke - den fjerde af sin slags.

Det siger han til Berlingske.

- Det bliver hårdt mod hårdt. Vi læggen oven på det, vi allerede har til rådighed i vores kamp mod banderne. På den måde bliver det den hårdeste modstand mod det uvæsen, bandekriminalitet er, vi har set, siger han til avisen.

Bandepakken kommer i løbet af foråret, siger ministeren, men det er endnu for tidligt at sige, hvad en ny bandepakke skal indeholde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pakken skal forhandles på plads i løbet af foråret med Folketingets partier.

Berlingske skriver, at det er forventningen, at pakken blandt andet kan indeholde yderligere strafskærpelser og udvidet brug af zoneforbud.

Der kan desuden blive tale om at opdatere SSP-samarbejdet og gøre det strafbart at føre 12-15-årige ind i bandemiljøet.

Ifølge avisen har Nick Hækkerup modtaget en evaluering af de tre allerede eksisterende bandepakker.

Af den fremgår det, at zone- og opholdsforbud og en række strafskærpelser har hjulpet politiet i kampen mod bandekriminalitet.

Strafskærpelserne betyder blandt andet, at der er mulighed for dobbeltstraf, når det drejer sig om forbrydelser med rod i bandekonflikter.

Tal fra Rigspolitiet viser ifølge Berlingske, at der i 2021 var 380 fængslede bandemedlemmer, mens der var i alt 1272 registrerede bandemedlemmer.

Begge tal er steget siden 2020.

To af regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, siger til Berlingske, at de er åbne for at forhandle en ny bandepakke med justitsministeren.

De mener dog begge, at bandepakkerne ikke blot skal være mere af det sammen.

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund siger til avisen, at man skal styrke den forebyggende indsats og gøre noget ved bandernes økonomi.

Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, siger til Berlingske, at der skal være fokus på bandernes økonomi, og at hun ikke mener, at skærpede straffe afholder folk fra at begå kriminalitet.

/ritzau/