Justitsministeren giver embedsmand advarsel i Minksagen

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har tildelt afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyhne Jensen en advarsel for hendes rolle i Minksagen.

Det meddeler Justitsministeriet torsdag.

Afgørelsen er truffet på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- Der vil ikke være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser i den konkrete sag, lyder det i meddelelsen fra Justitsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere torsdag blev tre andre embedsmænd tildelt advarsler.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tildelte embedsmændene Tejs Binderup, Paolo Drostby og Hanne Larsen hver en advarsel for deres rolle i Minksagen.

Med advarslen til Anne-Mette Lyhne Jensen er der sat et punktum i sagen om de ti embedsmænd, som ifølge Minkkommissionens beretning fra juni havde gjort sig skyldige i tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at de kunne drages til ansvar af det offentlige.

For rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschefen i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, Henrik Studsgaard, er der dog kun tale om et foreløbigt punktum, da de begge er blevet hjemsendt.

Regeringen besluttede i november 2020 at aflive alle mink i Danmark på grund af mistanke om smitte med coronavirus, men der viste sig ikke at være lovmæssigt grundlag for at kræve alle mink aflivet.

Af de ti embedsmænd er syv af dem, herunder departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, blevet tildelt en advarsel, som er den mildeste form for disciplinærstraf.

Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, fik en irettesættelse, hvilket er en tand skarpere på kritikskalaen.

Og så er der altså Thorkild Fogde og Henrik Studsgaard, som begge afventer den endelige afgørelse i deres respektive disciplinærsager.

Rent politisk fik Minksagen den konsekvens, at daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) i november 2020 måtte gå af.

I juli i år blev statsminister Mette Frederiksen (S) tildelt en såkaldt næse, det vil sige kritik, af et flertal i Folketinget for sin rolle i sagen.

/ritzau/