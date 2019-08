Justitsministeren: Politiet mangler milliard til næste år

Skal politi og anklagemyndighed blot have samme midler som i år, skal der findes en milliard kroner.

Ønskelisten til, hvad politiet skal løse bedre end i dag, er ganske lang.

Senest bebudede regeringen, at man ønskede at se på øget overvågning og mere kontrol ved grænsen til Sverige efter eksplosionerne i København.

Det kan dog blive svært at indfri.

Der mangler nemlig en milliard kroner, hvis politiet til næste år blot skal have de samme midler til rådighed som i 2019, viser tal fra Justitsministeriet.

- Vi har brug for, at vi bliver ved med at uddanne flere politibetjente, så politistyrken vokser over de kommende år.

- Og så har vi brug for nogle initiativer ved grænsen. Ikke bare til Tyskland, men i forlængelse af bombesprængningerne ser vi også på, hvordan vi kan øge trygheden i København, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Selv om ministeren ønsker at finde flere penge til politiet, maner han samtidig til besindighed.

- Jeg tror, det er vigtigt at være helt ærlig og sige, at vi ikke kan løse problemerne ved at knipse med fingrene. Der er jo også et ønske om penge til alle mulige andre fornuftige forhold, siger han.

I 2019 har politiet, herunder PET og anklagemyndigheden, ifølge Justitsministeriet haft et budget på 11,1 milliarder kroner.

Som budgettet ligger nu, er der dog kun afsat 10,1 milliarder kroner i 2020.

Det skyldes, at politiforliget fra 2015 indeholdt en række ekstra initiativer, blandt andet uddannelse af flere betjente. Det er finansieringen af initiativer fra forliget, der nu udløber.

Selv om ministeren ønsker at styrke politiet med flere betjente og mere fokus på den borgernære kriminalitet, har han ikke noget klart bud på, hvor mange penge ud over den ene milliard, der skal bruges for at indfri regeringens ambitioner.

Ej heller, hvor de skal findes.

- Det er noget af det, vi skal kigge på i forbindelse med finansloven. Men alle ved, at økonomien er presset, siger Nick Hækkerup.

En anden mulighed for at skaffe flere ressourcer kunne være at skære ned på antallet af opgaver, som politiet skal varetage.

- Jeg tror faktisk, at noget af problemet er, at ud over, der er en regning på en milliard kroner fra den forrige regering, så er alle meget gode til at sige, hvad politiet også skal løse af opgaver. Men det er et hårdt presset politi, siger Nick Hækkerup.

Justitsministeren mener dog ikke, at der er nogen af politiets opgaver, man kan nedprioritere.

Han langer i stedet ud efter den tidligere regering, der burde have sikret, at politiet til næste år har samme finansiering.

Den kritik giver den tidligere justitsminister dog ikke meget for.

- Lad os stå sammen om politiet i stedet for at komme med populistiske meldinger. Politiet har 4-årige aftaler, og når den nuværende aftale udløber ved årsskiftet, skal der fyldes op for at bevare det nuværende niveau.

- Socialdemokraterne har endda været med i den nuværende aftale, så de burde vide, hvordan det hænger sammen, skriver Søren Pape Poulsen (K) i en mail.

