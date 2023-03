Justitsministeren vil give kommission et år til FE-undersøgelse

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) fremsætter et lovforslag, der har til formål at nedsætte en særlig undersøgelseskommission. Det meddeler Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Kommissionen skal undersøge beslutningen om at hjemsende ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2020. Medarbejderne blev senere frifundet i sagen.

- Undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde, således at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse, senest et år efter at kommissionen er nedsat, fremgår det af lovforslaget.

Da Peter Hummelgaard i februar sendte lovforslaget i høring, lagde han op til, at kommissionen ville få seks måneder til sit arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fik samtlige ni oppositionspartier til at udtrykke kritik af blandt andet tidsrammen, og justitsministeren lovede senere at give kommissionen mere tid til sit arbejde.

Kommissionen har ingen dømmende magt, men skal undersøge sagen og forløbet.

- Kommissionen skal i den forbindelse undersøge, om der i forbindelse med tjenestefritagelsen blev varetaget usaglige hensyn, lyder det i en pressemeddelelse onsdag fra Justitsministeriet.

- På baggrund af undersøgelsen vil undersøgelseskommissionen skulle udtale sig om, hvorvidt der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, står der.

Hjemsendelserne vakte international opmærksomhed, fordi kritikere mener, at sagen skader forholdet til efterretningstjenesterne.

I alt fem FE-medarbejdere blev hjemsendt i august 2020 af daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Det skete på baggrund af opsigtsvækkende kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Senere frikendte en kommission dog alle medarbejderne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt de hjemsendte var FE's øverste chef, Lars Findsen.

Undersøgelseskommissionen skal ifølge lovforslaget bestå af tre landsdommere, som justitsminister Peter Hummelgaard udpeger. Han udpeger også en udspørger.

Oppositionen kritiserede ud over tidsrammen også, at undersøgelsen skulle forankres i Justitsministeriet.

De ni partier mente, at den i stedet skulle placeres hos Granskningsudvalget i Folketinget. Partierne mente, at det ville gøre undersøgelsen mere uvildig.

Den del af kritikken valgte Peter Hummelgaard dog ikke at rette sig efter.

/ritzau/