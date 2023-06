Justitsministeren vil undersøge højere straffe i Grønland

Regeringen er positivt stemt for at øge strafferammen for særligt alvorlige forbrydelser i Grønland.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til det grønlandske medie KNR, mens han er med regeringstoppen på besøg i Grønland.

- Under mine møder her i Nuuk er jeg blevet præsenteret for et ønske om at hæve foranstaltningsrammen (strafniveauet i Danmark, red.) for de særligt grove forbrydelser, og det er klart noget, vi kommer til at undersøge nærmere, siger Peter Hummelgaard til KNR.

Grønland har længe ønsket højere straffe for særligt alvorlige forbrydelser. I dag er loftet 10 år, og det vil den grønlandske regering Naalakkersuisut hæve til 16 år, skriver mediet.

Det har regeringen ingen "principiel modstand" mod, siger Peter Hummelgaard.

Naalakkersuisut har haft ønsket siden 2019, men de har ikke oplevet, at der er sket noget fra dansk side.

I april sendte den grønlandske regering derfor et klagebrev til Danmark. Her blev det fremført, at det grønlandske retsområde halter efter det danske.

Der er dog planer i regeringen om snart at opdatere den grønlandske kriminallov, siger justitsministeren til KNR.

I den forbindelse vil en øget strafferamme blive undersøgt - så snart, Peter Hummelgaard er tilbage i København, siger han.

