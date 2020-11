Justitsministeriet: Minkaflivning kunne opfattes som påbud

Mogens Jensen har talt for, at der kun var tale om en opfordring til minkavlere, men det afviser redegørelse.

Myndighedernes kommunikation til minkavlerne kan opfattes som påbud om at aflive alle mink, selv om der ikke var lovgrundlag.

Det konkluderer Justitsministeriet i redegørelsen om myndighedernes ageren i sagen om minkaflivning.

- Den samlede ageren fra myndighedernes side har imidlertid efter Justitsministeriets opfattelse medført, at minkavlere uden for smittezonerne havde grund til at antage, at de var retligt forpligtet til at påbegynde aflivning af deres mink, fremgår det af redegørelse.

/ritzau/