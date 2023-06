Jylland og Fyn er bagud med at få unge i job

Det er regeringens klare mål, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, som hverken er i job eller under uddannelse, bliver halveret i 2030.

Men en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at udviklingen går alt for langsomt i især en række jyske og fynske kommuner, såfremt målet skal indfris.

Overordnet er der fra 2016 til 2022 sket et svagt fald fra 7 procent til 6,4 procent. Det svarer til, at 43.000 unge er uden job eller uddannelse.

I 30 kommuner i Jylland og på Fyn er andelen af unge uden job eller uddannelse steget i perioden.

Analysechef hos AE Emilie Agner Damm siger, at man ikke er i nærheden af at nå målet.

- Trods den politiske målsætning er der ikke sket megen forbedring siden 2016, siger hun.

- Vi kan godt nå det, men der skal handles nu, og der skal afsættes midler til det.

Det går bedre i hovedstadsområdet. I samtlige kommuner her er andelen af unge uden hverken arbejde eller studie faldende. Men det rykker altså ikke det samlede snit særlig meget.

Emilie Agner Damm peger på flere mulige løsninger. Hun henviser til Reformkommissionen, der er kommet med forslag om en ny ungdomsuddannelse kaldet hpx, som er mindre boglig og mere praktisk.

I Assens Kommune er andelen af unge uden for job og uddannelse steget med 2,4 procentpoint fra 2016 til 2022. Det er kommunen med den største stigning i landet.

Viceborgmester i Assens Søren Thomsen (K) fortæller, at det er en udfordring, som de er meget opmærksomme på.

- Der er nok også lidt flere muligheder for job for de unge omkring hovedstadsområdet. Jeg vil da ærligt indrømme, at det ikke er så mange job som piccoline eller piccolo, vi har i Assens, siger han.

- Det er også lidt nemmere at få et job på en restaurant eller et hotel i og omkring de større byer end her. Det er begrænset, hvad vi har af muligheder.

Søren Thomsen er også formand for Medborgerskabs-, Kultur- og Beskæftigelsesudvalget i kommunen.

Han lægger vægt på, at de unge, der står uden for arbejdsmarkedet, ofte kæmper med flere problemer, end blot at de ikke er i gang med job eller uddannelse.

- Vi ser desværre også, at mange af de unge har psykiske udfordringer i relation til den manglende beskæftigelse, og det er noget, som vi har et meget stort fokus på, siger viceborgmesteren.

