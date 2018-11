Jyske oddere skal redde sjællandske artsfæller fra at uddø

Naturfredningsforening vil sende 30-50 jyske oddere til Sjælland, hvor bestanden er faretruende lav.

Odderen trives og er i fremgang i Jylland, men på Sjælland er det vandlevende rovdyr tæt på at uddø.

Det skal der laves om på, mener man hos Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen vil sammen med en række kommuner på Vestsjælland sende mellem 30 og 50 oddere fra Jylland til Sjælland.

- I Jylland har bestanden af oddere det godt. Faktisk så godt, at odderen er på vej til Fyn.

- Men på Sjælland er bestanden alt for lav, siger biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi har som et forsøg sat nogle få oddere ud i et område ved Kalundborg, men hvis bestanden skal reddes, så skal der sættes endnu flere ud, siger han.

De jyske oddere skal sikre, at arten får fodfæste i den sjællandske natur.

Odderen blev fredet i 1967, efter at bestanden nær var blevet udryddet herhjemme.

Siden har arten haft fremgang, og der menes at være hundredvis af oddere i Jylland.

I Vestsjælland lever der også oddere, men der er ifølge Bo Håkansson tale om et meget lille antal.

- Det undrer os lidt, for man har gjort de samme tiltag landet over for at hjælpe odderen, siger Bo Håkansson.

Tidligere druknede oddere ofte i fiskeruser. Men nu er det vedtaget ved lov, at man skal bruge en stoprist eller et spærrenet i åleruser.

Trafikken er en anden udfordring for odderen. Hvert år bliver 30-40 oddere dræbt i trafikken, oftest hvor en vej krydser et vandløb.

Nu hjælper et stigende antal faunapassager odderen med at krydse vejen.

Det vil ifølge Bo Håkansson ikke true den jyske odderbestand, at man sender nogle af dem til Sjælland.

- Der er ungdyr, der bliver tævet, fordi de bevæger sig ind på territorier, der allerede er optaget.

- Derfor ser vi nogle gange en forslået odder dukke op i en skolegård, i en lade eller en have.

- Det vil være den slags, der er egnet til udsætning på Sjælland, siger Bo Håkansson.

Før flytningen af oddere fra Jylland til Sjælland kan begynde, skal myndighederne give grønt lys.

/ritzau/