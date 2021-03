K: Åben for børn, unge og erhverv når smitten er lav

Forsætter smitten med at være lav, vil De Konservative åbne for mere om to uger. Regering sigter efter påske.

De Konservative har under de langsigtede forhandlinger for delvis genåbning fokus på at få børn og unge tilbage i skole og åbnet butikker samt liberale erhverv som frisører.

Partiformand Søren Pape Poulsen (K) taler onsdag med statsminister Mette Frederiksen (S), der ved dagens udgang har talt med alle partilederne.

Emnet er, hvilke dele af landet der skal åbne til april, som restriktionerne er forlænget til.

- Børnene trives ikke, de trænger til at få noget undervisning. De unge mennesker skal tilbage på deres uddannelser. Og virksomhederne bløder, de har penge med på arbejde hver dag, vi er simpelthen nødt til at komme et skridt videre, siger Søren Pape Poulsen.

24. februar blev visse restriktioner på grund af udbredelsen af coronavirus forlænget til og med 5. april.

Tidligere på ugen blev dele af skolesystemet genåbnet som følge af en mindre aftale i rød blok.

Blå blok deltager stadig i forhandlingerne om de langsigtede planer.

Hvis den lille genåbning ikke fører til et stort antal smittede om to uger, er Pape klar til at åbne allerede der, selv om regeringen sigter efter påske.

- Regeringen er ekstremt forsigtig og lægger et ekstremt forsigtighedsniveau ned over alt. Jeg frygter, at det kan blive en pinsel at få åbnet Danmark, fordi alt skal gå så langsomt, siger Søren Pape Poulsen.

Han accepterer, at man er nødt til at vente til næste runde med at få åbnet for ting som indendørs idræt, caféer og restauranter.

