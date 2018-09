K-borgmester: Håndtrykstest giver mere bureaukrati i kommuner

Regeringen skyder ansvaret fra sig, når håndtrykstest skal foregå i kommunerne, mener konservativ borgmester.

Tirsdag kommer til at stå i afbureaukratiseringens tegn, når regeringen præsenterer en række forslag til at fjerne unødvendige regler.

Men samtidig er regeringen ved at indføre uforståeligt bureaukrati på udlændingeområdet, mener den konservative borgmester i Helsingør og tidligere folketingsmedlem Benedikte Kiær. Det skriver Politiken.

Regeringen har nemlig planer om, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal igennem en ceremoni i deres hjemkommune.

Her vil det være obligatorisk, at ansøgeren skal give hånd til repræsentanter fra kommunen - for eksempel borgmesteren - for at vise, at man lever op til danske værdier.

- Jeg kan se en masse bureaukrati og bøvl for mig, for hvad nu hvis de personer ikke kan komme til ceremonien, fordi de skal på arbejde eller er syge? Skal vi så kalde ind igen og igen?

- For mig giver det ingen mening, at det skal foregå i kommunerne, siger Benedikte Kiær til avisen.

Allerede i juni aftalte regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en række stramninger på statsborgerskabsområdet.

En af beslutningerne var indføre en kommunal ceremoni, hvor man blandt andet skal skrive under på at ville overholde grundloven.

Men først i sidste uge lød det så i det konkrete lovforslag fra regeringen, "at en eller flere repræsentanter fra kommunen i forbindelse med ceremonien mødes ansigt til ansigt med deltagerne og trykker dem i hånden".

Dermed skyder regeringen og Folketinget ansvaret for området fra sig, mener Benedikte Kiær.

- Jeg forstår det ikke, for det er jo ikke kommunerne, der har myndigheden i forhold til at give statsborgerskab. Det er jo noget, man vedtager ved lov.

- Det er folketingsmedlemmerne, der beslutter, om man får et statsborgerskab eller ej. Så jeg synes, at de, der har myndigheden, også må tage sig af håndtrykket, siger Benedikte Kiær til Politiken.

Den konservative indfødsretsordfører, Naser Khader, lytter til kritikken:

- Nu tager vi debatten, og så bliver lovforslaget endeligt formuleret. Vi lytter, og så må vi se, hvad det ender med, siger han til Politiken.

/ritzau/