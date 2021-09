K-formand vil skaffe flere faglærte ved at gentænke folkeskolen

Der skal sættes tidligt ind, så det allerede i folkeskolen bliver mere attraktivt at søge mod en erhvervsuddannelse, så alle ikke ender med at vælge først gymnasiet og senere universitetet.

Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, i et interview med Avisen Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere peget på mangel på faglært arbejdskraft som en af Danmarks største udfordringer.

Frem mod 2030 vil der mangle op mod 100.000 faglærte ifølge beregninger fra tænketanke, skriver avisen.

Det problem kan folkeskolen være med til at løse, mener Søren Pape Poulsen. Men det kræver, at politikerne lægger vanetænkningen fra sig.

- Vi har en række praktiske fag, som desværre ikke fylder så meget, som de gjorde engang. Vi politikere må simpelthen tage på os og indrømme, at det er en fejl. Der er mange unge, som har gjort et større indtryk på skolen, end skolen har gjort på dem. Det har vi ladet ske i for mange år, siger han.

Konkret foreslår De Konservative, at op mod 20 procent af skoletiden for elever i 8. og 9. klasse kan tilbringes i en virksomhed eller på en erhvervsskole.

Samme tilbud skal elever i 7. klasse have. Men kun en halv skoledag om ugen.

- Hvis du i 7. – 8.-klasse føler, at du hele tiden sidder lidt på sidelinjen, så er den klassiske måde at få opmærksomhed på, at du begynder at lave ballade, siger Søren Pape Poulsen.

- Jeg siger ikke, at vi har løsningen på alle folkeskolens udfordringer. Men vi skal måske begynde med at anerkende, at mennesker ikke lærer noget, medmindre vi trives. Vi har lavet det ene tiltag efter det andet i folkeskolen, og vi har kun fået en mere boglig skole ud af det, siger han til Avisen Danmark.

Inden han gik ind i landspolitik, var Søren Pape Poulsen selv folkeskolelærer.

/ritzau/