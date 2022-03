K holder fast trods kritik: Særlov skal kun gælde ukrainere

De Konservative fastholder trods kritik fra flere sider, at kun ukrainere, som flygter fra den russiske invasion i Ukraine, skal være omfattet af den særlov, der ventes vedtaget i Folketinget onsdag efter en hastebehandling.

Det står fast i forbindelse med tirsdagens førstebehandling af lovforslaget om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Personer med flygtningestatus i Ukraine skal ifølge udlændingeordfører Marcus Knuth (K) ikke omfattes af særloven. Disse personer skal i stedet for søge via det almindelige asylsystem, fastslår Knuth.

- Flygtninge skal hjælpes i deres nærområder. Vi mener, at vi har et særligt ansvar over for ukrainere. Både fordi de er vores europæiske naboer, men også fordi de er en tæt partner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De har et ønske om at komme ind i EU, komme ind i Nato. I mine øjne er det slet ikke til diskussion, når det er et europæisk land i Europa, der er i krig.

- Men folk med flygtningestatus i Ukraine skal igennem det almindelige danske asylsystem, hvis de kommer til Danmark.

- Jeg kan forstå, at de fleste er fra Syrien og Afghanistan, siger Knuth, som vil stille et ændringsforslag til lovforslaget om det.

Hvis ændringsforslaget som ventet bliver stemt ned, vil De Konservative alligevel stemme for loven.

Aftalen om særloven er indgået mellem regeringen, Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Den er kommet i stand som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

/ritzau/