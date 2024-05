K kalder regeringens opioidudspil for politik når det er grimmest

De Konservative og retsordfører Mai Mercado er på ingen måder imponeret over hverken regeringens udspil til at dæmme op for misbrug og illegalt salg af opioider eller processen op til udspillet.

Det er "politik, når det er grimmest", lyder kritikken fra Mai Mercado.

- Det her emne er for vigtigt til politisk lancering, ramasjang og fine præsentationer. Det her er så vigtigt, at det kalder på omfattende helhedsorienteret handling nu, og det burde være sket for lang tid siden, siger hun.

Mai Mercado finder flere ting ved regeringens ageren kritisabelt.

For det første er det gået alt for langsomt, mener hun. Fra 2021 og til i dag har socialdemokratiske justitsministre løbende været bekymret og varslet udspil mod opioidmisbrug.

- Jeg er total tilhænger af, at man tænker sig om og kommer med noget, der er gennemtænkt og helhedsorienteret.

- Det, jeg vægrer mig ved, er, når man begynder at slå politisk plat på et udspil. Når man begynder at varme op og fortælle om, hvor alvorlig den her problemstilling er.

Ifølge De Konservative har regeringen eksempelvis ventet ni måneder med at offentliggøre et notat fra tre retsmedicinske institutter.

Notatet konkluderede, at farligheden af opioider, som blandt andet omfatter heroin, morfin og oxycodon, er "meget højt".

- Den rapport har de holdt på, gemt og først lanceret, så det tilfældigvis faldt sammen med, at statsministeren var ude at besøge et misbrugscenter, siger Mai Mercado.

4. april, hvor notatet blev offentliggjort, og hvor statsminister Mette Frederiksen (S) besøgte et misbrugscenter i Greve, lød det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), at han "politisk ville prøve at være så tidlig på den her meget svære problemstilling som overhovedet muligt".

Her varslede han også det udspil, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) i Berlingske torsdag fortæller rammerne omkring.

I udspillet fremgår det, at regeringen vil indføre et forbud mod otte syntetiske opioider, øge kontrollen med stofferne, indføre hårdere straffe for salg og oprette flere behandlingstilbud.

Men en konkretisering af eksempelvis "hårdere straffe", og hvornår regeringen lægger op til, at det skal gælde fra, fremgår ikke.

Mai Mercado kalder det "lunser af et udspil" og undrer sig over, at forbuddet mod otte syntetiske opioider er en del af et udspil.

- Det er ikke usædvanligt, at nye kunstige opioidstoffer kommer til, og så forbyder man dem.

- Det vil jeg formode, at man ville gøre uanset hvad, siger hun.

De Konservative og også SF har tidligere lanceret udspil mod misbrug og ulovligt salg af opioider.

Ifølge Berlingske har antallet af dødsfald på grund af formodet forgiftning med opioider de senere år ligget på mellem 124 og 134 om året. Dermed udgør de halvdelen af alle narkorelaterede dødsfald i Danmark.

