K med forslag til coronahjælp: Læg virksomheder i dvale

Regeringen og folketingets partier starter lørdag forhandlinger om hjælp til coronaramt erhvervsliv.

De virksomheder, som i øjeblikket er så hårdt ramt af coronakrisen, at de ikke har nogen omsætning, skal kunne lægges i dvale. Det skal forhindre, at de går konkurs.

Det foreslår De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, forud for, at regeringen og Folketingets partier lørdag eftermiddag skal forhandle om hjælp til det coronaramte erhvervs- og kulturliv.

- Omkostningen ved at lade dem gå konkurs er sandsynligvis større. Samtidig får vi ikke nødvendigvis de virksomheder op igen med de kompetencer og viden, de nu har på forskellige områder, siger Mona Juul.

En dvale kan eksempelvis hjælpe et diskotek, som har investeret i dyrt udstyr, men som ingen omsætning har, påpeger Mona Juul.

- Alt det, de har investeret i, er væk, hvis de går konkurs. Man kunne i stedet tvinge virksomhederne til at reducere deres omkostninger så meget som muligt og så give ejeren en midlertidig løn.

- Så har man holdt den i live, men frosset den ned, og så kan man tø den op igen.

Hvis regeringen blot ønsker at forlænge ordningen med at kompensere delvist for virksomhedernes faste omsætninger, så vil Mona Juul modsætte sig.

- Så lægger jeg mig simpelthen i natostilling i den forhandling. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Det er bare ikke fair, siger Mona Juul.

Regeringen har indkaldt til pressemøde om den økonomiske situation omkring coronavirus lørdag klokken 13.00.

Det kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) fredag aften meldte yderligere og skærpede restriktioner ud. Det er et forsøg på at bremse spredningen af coronavirus.

/ritzau/