K om hårde restriktioner: Vi må slå lidt koldt vand i blodet

De Konservative mener ikke, at tiden er til at trække de helt hårde restriktioner frem i kampen mod covid-19.

Hos De Konservative er der ikke forud for at møde blandt Folketingets sundhedsordførere appetit på markante nye restriktioner for at inddæmme smitten med covid-19.

Torsdag fortalte sundhedsmyndighederne, at smitten med covid-19-varianten Omikron ifølge dem betyder, at der er behov for flere restriktioner for at inddæmme smitten julen over.

- Vi kan høre, at sundhedsmyndighederne er på banen og beder om flere restriktioner. Og det skal vi selvfølgeligt kigge på.

- Men jeg synes, vi står et rigtigt godt sted på mange måder. Vi har høje smittetal, men hospitalsvæsnet er ikke på samme måde blevet presset de seneste dage, siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, og fortsætter:

- Vi skal også huske på, at 90 procent af dem over 65 har deres tredje vaccinestik og er rigtigt godt beskyttet.

Fra Venstre siger sundhedsordfører Martin Geertsen, at partiet vil afvente sundhedsmyndighedernes anbefalinger, inden partiet tager stilling til hvis - og i giver fald hvilke - restriktioner, det kan støtte.

- Vi lytter til sundhedsmyndighederne og tager det seriøst, når de siger, at der er behov for smittereducerende tiltag.

- Nu må vi se, hvilke forslag myndighederne kommer med og så se alvorligt på dem, siger han.

De Konservatives Per Larsen peger på, at der for kort tid siden blev indført en række restriktioner, hvor blandt andet skolebørnene er sendt hjem og nattelivet skal lukke klokken 24.

- De restriktioner har ikke rigtigt vist, hvor meget de har dæmpet smitten. Så jeg synes, vi skal slå lidt koldt vand i blodet, når det kommer til at bruge alt for mange restriktioner af den hårde slags, siger Per Larsen.

Både SF og Enhedslisten ønsker, at behandlingsgarantien skal ophæves, så sundhedsvæsnet i højere grad selv kan prioritere sine ressourcer. Samt at ressourcer i den private sektor kan inddrages.

Den tanke køber Martin Geertsen og Per Larsen ikke.

- Vi skal sørge for, at bruge alt den kapacitet, vi har. Og når man har en ret til at vælge det private, hvis ventetiden er for lang i det offentlige, så synes jeg det er en udmærket udnyttelse af kapaciteten, siger Per Larsen.

