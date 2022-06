Mathilde Kastbjerg, medlem af Borgerrepræsentationen for De Konservative, hvorfor er det et problem, at Normstormerne ikke vil offentliggøre sit undervisningsmateriale?

Hele præmissen for at sende sit barn i en folkeskole, er, at det er en offentlig skole. Forældrene betaler penge til folkeskolen via skatten, derfor er det også kun fair, at forældrene ved, hvad deres børn undervises i. Det gælder ikke kun i forhold til Normstormerne, men til alle dele af folkeskolen.