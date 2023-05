K skrotter EU-profil efter undersøgelse om dårligt arbejdsmiljø

Europaparlamentarikeren Pernille Weiss (K) har ikke være en god chef for sine ansatte i Bruxelles.

Det konkluderer en intern undersøgelse, som De Konservative selv har lavet. Og derfor har et enstemmigt forretningsudvalg i partiet besluttet, at hun ikke skal genopstille ved EU-valget i 2024.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

En række tidligere ansatte under Weiss har medvirket i undersøgelsen og beskrevet episoder om "mobning, ydmygelser og trusler", skriver partiet. Det oplyses desuden, at alle interview med de tidligere ansatte er foregået separat, men at konklusionen er den samme.

Ifølge partiet har arbejdsmiljøet ført til sygemeldinger grundet stress og opsigelser på Weiss' kontor. Og det er ikke godt nok, mener De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

- Der er bred enighed om, at vi ikke genopstiller Pernille Weiss til næste Europa-Parlamentsvalg. Beslutningen er truffet alene på baggrund af hendes opførsel overfor hendes tidligere medarbejdere i Bruxelles, siger Pape i pressemeddelelsen.

Weiss blev valgt til Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti ved valget i 2019. Her fik hun 80.140 personlige stemmer. Hun sidder på De Konservatives ene mandat i Bruxelles.

