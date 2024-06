K-spidskandidats rådgiver står på spring til Folketinget

Hvis De Konservatives spidskandidat ved EU-parlamentsvalget, folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, får partiets ene mandat, så afløses han i Folketinget af Frederik Bloch Münster, der siden februar har arbejdet som særlig rådgiver for netop Niels Flemming Hansen i forbindelse med valget.

Niels Flemming Hansen er valgt ind i Folketinget i Sydjyllands Storkreds, og her er Frederik Bloch Münster førstesuppleant.

- Det har været en dejligt oplevelse. Der er tit sådan en opfattelse af, at for at man selv skal opnå noget, så skal andre lide et nederlag. Niels Flemming og jeg har skabt et scenarie, hvor vi begge vinder, når vi vinder, siger Frederik Bloch Münster.

De personlige stemmetal ventes at blive talt og offentliggjort senere mandag. Først derefter kan De Konservative med sikkerhed konstatere, at Niels Flemming Hansen tager fem år i EU-Parlamentet, mens Frederik Bloch Münster kommer i Folketinget.

Men det ser fornuftigt ud, lyder det fra Frederik Bloch Münster mandag ved middagstid.

/ritzau/