Konservative kritiserer partiet for ideologisk slingren: ”Hvor er linjen?”

De Konservatives spidskandidat til europa-parlamentsvalget er blevet undsagt af hele partitoppen, efter at hun udtalte, at Europa kan tage imod 10 millioner afrikanske migranter. Hendes udtalelser vidner om, at partiets ideologiske kompas er gået i stykker, siger konservative iagttagere

Tidligere målinger har vist, at Pernille Weiss, spidskandidat for De Konservative ved europa-parlamentsvalget, var den mindst kendte af samtlige spidskandidater til valget. Sådan er det næppe længere, for i torsdags gjorde hun udtrykkeligt opmærksom på sig selv. Her sagde hun i et interview med Berlingske, at Europa bør åbne sine grænser for migranter for at hjælpe erhvervslivet, som sukker efter arbejdskraft. Selv 10 millioner migranter fra Afrika skræmte hende ikke, sagde hun. Men udtalelserne skræmte angiveligt resten af partitoppen i De Konservative. For både partiformand Søren Pape Poulsen, gruppeformand Mette Abildgaard og flere konservative profiler har efterfølgende undsagt spidskandidaten, som på det sociale medie Twitter efterfølgende har sagt, at hun udtrykte sig ”misforståelses-muligt”.

Men spidskandidatens udtalelser vidner om mere grundlæggende problemer med partiets ideologiske kompas. Det siger blandt andre Christian Egander Skov, postdoc ved Institut for språk og litteratur på Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet i Trondheim, hvor han forsker i konservatisme. Han er desuden redaktør for årsskriftet Critique.

”Partiet har tidligere forsøgt at lægge afstand til Dansk Folkeparti og at være den ordentlige borgerlige stemme, hvor man er åben for fremtiden og afviser kritik af det fremmede. Den position står Pernille Weiss for, men det er måske ikke helt i tråd med, hvor partiet har bevæget sig hen i indvandringsdebatten i dag. Og det er svært, hvis ikke umuligt, at have begge holdninger på samme tid,” siger Christian Egander Skov.

Den aktuelle diskussion er ikke det første eksempel på, hvordan De Konservative vakler mellem to forskellige holdninger til blandt andet udlændingepolitik. Tidligere formand Lars Barfoed markerede partiet som værende i opposition til Dansk Folkeparti, blandt andet ved at styrke samarbejdet med De Radikale, mens Konservative med Søren Pape Poulsen som formand har været garant for markante udlændingestramninger, blandt andet illustreret ved folketingsvalget i 2015, hvor partiet førte valgkamp med meldingen ”Stop nazi-islamisme”.

I forhold til banker og klimapolitik har partiet i indeværende valgperiode også abonneret på forskellige politiske synspunkter. Først skulle mobningen af banker stoppes under finansminister Brian Mikkelsen og senere har erhvervsminister Rasmus Jarlov tordnet imod Danske Bank efter hvidvaskskandalen.

Søren Pape Poulsen nedtonede klimaspørgsmålet i august sidste år, men nu reklamerer partiet i store annoncer for, at Danmark skal have en klimalov.

”Hvor er linjen? Partiet slingrer rundt, og det synes jeg er Konservatives egentlige problem,” siger professor Peter Nedergaard, der beskæftiger sig med blandt andet dansk politik ved Københavns Universitet.

Pernille Weiss’ udtalelser og den efterfølgende offentlige diskussion i De Konservative kunne være undgået, hvis der var et stærkere ideologisk fundament i partiet, mener han.

”For så havde hun (Pernille Weiss, red.) vidst, hvad linjen er,” siger Peter Nedergaard.

Han mener grundlæggende, at De Konservative i nyere tid har forsømt ideologien, og det kan ses i opbakningen til partiet. I de aktuelle meningsmålinger ligger partiet til cirka 5 procent af stemmerne, og sådan har det været længe. Der er langt op til søsterpartierne i Norge, Sverige og Tyskland. Norske Høyre fik omtrent 25 procent af stemmerne ved seneste valg, Moderaterne i Sverige fik 20 procent, og i Tyskland har CDU-CSU-koalitionen regeringsmagten.

”Alle de steder, som vi normalt sammenligner os med, står de konservative stærkt. Går man ud fra det, skulle De Konservative i Danmark have mellem 25 og 30 procent af stemmerne. Den kerne, der normalt ville stemme på Konservative, er i stedet gået til Dansk Folkeparti og Venstre. Efter min mening bunder det i, at Konservative ikke er stærkt ideologisk funderede. De har ikke evnet at skabe en fasttømret opfattelse af, hvad konservatisme indebærer,” siger Peter Nedergaard.

Også Ditlev Tamm, juraprofessor ved Københavns Universitet og erklæret konservativ, mener, at De Konservative har ideologiske udfordringer.

”Grundlæggende har De Konservative svært ved at finde ud af, hvad der er konservativ politik,” siger han.

”Det er ikke konservativ politik at sige, at vi skal tage millioner af afrikanere til Europa, men grundlæggende er det jo heller ikke konservativ politik at have en meget stram udlændingepolitik. De Konservative har traditionelt været fornuftens stemme. Det var man også i gamle dage. Men i dag er det fundament eroderet og erstattet af populismen,” siger Ditlev Tamm.

Den konservative debattør Søren Hviid Pedersen, som er lærer på Rønshoved Højskole, abonnerer selv på den mere restriktive udlændingepolitiske linje. Han klandrer hellere partiet end Pernille Weiss for de udtalelser, som hun er kommet med.

”Det er ikke hendes fejl, at hun mener sådan. Det er snarere partiets fejl, at man ikke har været mere tydelig om linjen, og når man tager politolog-brillerne på, så ser det jo ikke særligt godt ud, at partiets spidskandidat bliver undsagt af hele partitoppen,” siger Søren Hviid Pedersen, som tidligere har arbejdet som lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet.

”Jeg synes, at det er en vild og en dum udmelding, som hun er kommet med. Hun har åbnet en flanke, hvor hun bliver kritiseret af Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og selv Socialdemokratiet. Men tidligere har man sagt, at hun var anonym, og det er hun i hvert fald ikke længere,” siger Søren Hviid Pedersen.

Udmeldinger som Pernille Weiss kan skabe usikkerhed om De Konservatives politik, siger også Nikolaj Bøgh, der er folketingskandidat for partiet i Københavns Storkreds.

”Jeg ved ikke, om der er en usikkerhed om partiets profil i forvejen, men udtalelser som disse kan i hvert fald skabe det. De Konservative har traditionelt haft et nært forhold til erhvervslivet, men det må aldrig trumfe den overordnede målsætning, det er at værne om dansk kultur. Jeg kan ikke se, at man kan være konservativ og se det anderledes,” siger Nikolaj Bøgh.

Kristeligt Dagblad har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pernille Weiss.