K-veteran vil se Mona Juul an før han griber indmeldingsblanketten

Når Mona Juul søndag officielt bliver De Konservatives nye formand på et ekstraordinært landsråd, venter en opgave med at genrejse et parti, der ligger på omkring fem procent i meningsmålingerne, og som sidste år gennemgik en voldsom krise.

En af dem, der under krisen meldte sig helt ud af partiet, var Peter Sterup. Han var generalsekretær for De Konservative fra 1992 til 1998 og medlem i knap 60 år. Han begrundede blandt andet sin udmeldelse med en utilfredshed med ledelsens linje, der ifølge ham var gået for meget til højre.

Med en ny formand udelukker han ikke et comeback.

Han understreger, at han ikke har besluttet sig for noget endnu. Men han glæder sig til at følge Mona Juul og håber, at hun kan finde en mere midtersøgende linje.

Hvis han var Mona Juul, ville han se i retning af en "Aarhus-konservatisme" - Mona Juul er opstillet i Aarhus - en politisk linje med et helhedssyn og med forankring i og respekt for den konservative historie.

Det var sådan, K var engang, mener Sterup.

- Det kan være - og det kan man jo ikke vide - at jeg godt kunne finde på at melde mig ind igen, hvis K bliver, som det var.

De Konservative skal have ny formand efter Søren Pape Poulsens pludselige død. Han afgik ved døden den 2. marts efter at have fået en hjerneblødning.

Pape nåede at være partiformand i omkring ti år.

Sterup, der i øvrigt også har siddet et par år i Folketinget, kender Mona Juul, fra før hun gik ind i politik, da hun arbejdede i reklamebranchen.

Han har et særdeles positivt indtryk af hende. Han er dog ikke ublu optimist omkring hendes chancer for succes.

- Hendes ulempe er, at hun er så ny i politik, siger han.

- Hun har passet sine ting, men har hun det fundament, der skal til? Den viden om sit eget parti? Det er også vigtigt, siger Peter Sterup.

En, der er ret overbevist om, at Mona Juul nok skal lykkes, er tidligere formand og partinestor Per Stig Møller.

- Jeg kender hende ikke privat. Men jeg mener faktisk, at hun bryder igennem skærmen med sit smil og sit blik, siger Per Stig Møller og opsummerer:

- Det handler om likeability. Og det har hun.

Han ser dog også udfordringer stå malet klart i meningsmålingerne, der ligger "i stampe på de fem procent, uanset hvad de gør".

- Det skal jo brydes, siger Per Stig Møller. Han mener dog, at dem, han omtaler som de tre M'er - Mona Juul, Mette Abildgaard og Mai Mercado - er en slagkraftig trio, som kan rette skuden op.

