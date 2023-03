K vil gå forsigtigt frem og kun forkorte uddannelser som forsøg

De Konservative er bange for, at regeringen gambler, når den vil forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne.

Partiet vil hellere gå mere forsigtigt frem og foreslår i et nyt uddannelsesudspil at starte med at forkorte en mindre del af kandidatuddannelser i en forsøgsordning.

- Vi synes ganske simpelt, at det regeringen har præsenteret er alt for stort et eksperiment, siger Mette Abildgaard, som er politisk ordfører for De Konservative.

- Vi synes, at man gambler med noget af det, som er vores vigtigste råstof, nemlig vores viden og videnssamfund.

De Konservatives uddannelsesudspil skal ses som et modspil til det forslag til en reform af universitetsuddannelserne, som tre af regeringens ministre præsenterede på et pressemøde for lidt mere end tre uger siden.

Et af de centrale punkter i udspillet er, at regeringen vil skære et år af cirka hver anden kandidatuddannelse, så de studerende på nogle studier fremover kan få en kandidatgrad i løbet af fire år i stedet for fem.

Mette Abildgaard kan godt se for sig, at der vil være nogle kandidatuddannelser, som med fordel kan forkortes.

- Det vil vi meget gerne prøve at udvikle og prøve af, men vi er mere trygge ved at starte forsigtigt ud, siger hun.

Partiet foreslår, at der til en start skal være tale om fem procent af kandidatpladserne.

Med udspillet foreslår De Konservative også, at der fremover skal optages 10 procent færre på universiteterne for at undgå høj dimittendledighed.

Partiet vil også regulere SU'en, så den følger prisudviklingen i stedet for lønudviklingen. Det vil betyde, at SU'en vil stige mindre, end regeringen lægger op til.

