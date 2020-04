K vil have hver tredje kommunale opgave udført af private

K vil have kommuner til at udlicitere flere kommunale opgaver. Det kan hjælpe virksomheder gennem coronakrise.

De seneste to år har private virksomheder løst færre og færre opgaver for landets kommuner.

Det viser nye tal fra Dansk Industri, DI.

De Konservative foreslår, at mindst en tredjedel af de kommunale opgaver, som er egnet til at blive sendt i udbud, i 2025 skal udføres af private virksomheder målt i kroner og øre.

Det kan eksempelvis være vedligeholdelse af veje, rengøring og vagt- og sikkerhedsopgaver.

- Det er en målsætning, at vi gerne vil have konkurrenceudsat nogle flere opgaver, for vi kan jo se, at der har været fald de seneste to år, og det er det, vi reagerer på, siger partiets erhvervsordfører, Mona Juul.

DI's tal viser, at private i 2019 stod for en mindre del af de kommunale serviceopgaver end året før. I 2018 blev der løst opgaver for 663 millioner mere end i 2019.

Det er særligt vigtigt at få mere offentligt og privat samarbejde i denne tid, hvor virksomheder har brug for hjælp til at klare sig igennem coronakrisen, mener hun.

- Konkurrenceudsættelse gør, at man kan få mere for pengene, og i forbindelse med corona er det endnu vigtigere, at vi også får hjulpet private virksomheder, siger Mona Juul.

Spørgsmål: I vil have en tredjedel af de kommunale opgaver løst af private virksomheder i 2025. Men det hjælper jo ikke de coronaramte virksomheder her og nu?

- Det er mere en sidebemærkning, men det er for at sige, at corona ikke har gjort det her mindre vigtigt. Vi er simpelthen nødt til at sikre en mere fri konkurrence, og at vi får mere for pengene, siger erhvervsordføreren.

Ifølge Mona Juul vil der ikke være behov for ny lovgivning for at få kommunerne til at sende flere opgaver ud til de private virksomheder.

Konkret foreslår K, at der i stil med klimapartnerskaberne bliver lavet partnerskaber mellem Kommunernes Landsforening (KL), regionerne og erhvervsorganisationerne om, hvordan samarbejdet mellem det offentlige og private kan komme i gang.

Branchedirektør Jakob Scharff fra Dansk Industri kalder nedgangen i offentligt-privat samarbejde for "meget trist".

- Ikke blot mister danske private leverandører ordrer for 648 millioner kroner, men det danske samfund går også glip af den fleksibilitet, effektivitet og gode økonomi, som oftest er udbyttet af offentligt-privat samarbejde, siger han.

Derfor bakker Dansk Industri op om De Konservatives forslag.

/ritzau/