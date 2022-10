K vil opløse flere bander og hæve straffen for vold markant

Et nyt udspil fra De Konservative har fokus på bander. Partiet vil også hæve straf for vold med 50 procent.

De Konservative spiller nu ud med 17 forslag på retsområdet, der blandt andet sigter efter at slå hårdt ned på bander.

I udspillet, der har fået navnet "Lov og orden", vil partiet stramme knivloven, forsøge at opløse flere bander, som det er sket med Loyal To Familia, og så skal straffen for vold og voldtægt hæves med minimum 50 procent.

Er man tidligere dømt for vold eller voldtægt, skal straffen være dobbelt så høj som nu, hedder det i udspillet.

- Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. Kriminelle skal føle, at deres handlinger har en klar og mærkbar konsekvens.

- Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slå og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det handler om retfærdighed – særligt for ofrene, skriver De Konservative i udspillet.

De Konservative foreslår også, at vanvidskørsel skal straffes hårdere. Vanvidskørsel begået af udlændinge skal, mener partiet, medføre udvisning fra Danmark i minimum et år.

Bandemedlemmer skal også kunne fratages retten til erstatning, hvis de kommer til skade under en banderelateret konflikt, og bandemedlemmer og voldsdømte, der har fået en fængselsdom, skal fratages deres offentlige ydelser.

Udspillet indeholder også et forslag om at lave en langsigtet økonomisk plan for domstolene for de næste ti år. Flere medier har beskrevet, hvordan sager har hobet sig op ved domstolene, og at sagsbehandlingstiderne er for lange.

Kriminalitet ligger ifølge den seneste måling over vælgernes højest prioriterede emner et stykke nede på listen.

I en måling blandt 1096 respondenter foretaget i uge 40 angiver 0,4 procent det som et af de tre vigtigste emner.

Højere ligger udlændingepolitik, som 7,9 angiver som et vigtigt emne.

/ritzau/