Kaare Dybvad bliver indenrigsminister og Astrid Krag ældreminister

Kaare Dybvad Bek (S) overtager posten som indenrigsminister fra partifællen Astrid Krag i rokade.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har torsdag rystet posen og rykket rundt på flere ministre og ministerier.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) kan se frem til også at blive indenrigsminister i et nyoprettet Indenrigs- og Boligministerium.

- Ambitionen er, at det nye Indenrigs- og Boligministerium skal styrke og videreudvikle regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

- Derfor samler vi nu ressortansvaret for en række afgørende indenrigspolitiske dagsordener i det nye ministerium, siger hun.

Kaare Dybvad Bek var sidste år fungerende udlændinge- og integrationsminister i knap halvanden måned, da Mattias Tesfaye (S) var på forældreorlov.

Kaare Dybvad Bek ser frem til den nye opgave:

- Der er mange udfordringer i relation til at skabe et sammenhængende Danmark, men mulighederne er heldigvis endnu flere.

- Det er en vigtig dagsorden at sikre balance mellem land og by, og jeg ser frem til de nye og spændende opgaver, der følger med, siger han.

Astrid Krag (S) var tidligere både social- og indenrigsminister, men sidstnævnte titel mister hun altså nu.

I stedet overtager hun posten som ældreminister fra Magnus Heunicke (S), der som sundhedsminister har meget at se til under coronakrisen.

Astrid Krag får derfor fremover titel af social- og ældreminister i et nyt Social- og Ældreministerium.

Ministeriet skal ifølge pressemeddelelsen "koordinere det videre arbejde omkring regeringens samarbejde med syv kommuner om velfærdsaftaler, der på en række velfærdsområder sætter indsatsen fri"

Som følge af ændringerne skifter Sundheds- og Ældreministeriet navn til Sundhedsministeriet, hvilket skal "give mulighed for at fokusere indsatsen på håndteringen af covid-19 på sundhedsområdet i endnu højere grad".

Desuden skifter Transport- og Boligministeriet navn til Transportministeriet.

/ritzau/