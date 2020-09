Kæledyr i kemoterapi, 30 millioner coronasmittede og israelsk nedlukning til jødisk nytår

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Kemoterapi og laserbehandling er ikke længere reserveret til mennesker. Flere og flere får også deres kæledyr i livsforlængende behandling, og det er naturligt for mange, da kæledyret er blevet et fuldbyrdet familiemedlem.

Omvendt, siger psykolog Tia Hansen på Kristeligt Dagblads avisforside, kan nogle dyreejere have tendens til at gå for langt, inden det besluttes, at kæledyret skal aflives:

”Vi fungerer som en gud over for vores dyr. Det er vanskeligt rent eksistentielt at beslutte, hvornår nogen, vi holder af, skal dø,” siger Tia Hansen, der også forsker i relationen mellem mennesker og dyr.

Men vi danskere elsker vores kæledyr, og næsten halvdelen af os har et. Det særlige bånd er genstand for Kristeligt Dagblads nysgerrighed i serien "Mig og mit kæledyr", der starter i fredagens avis.

Hvad er dit livs fortrydelse? Og dit livs vendepunkt? Det er de store spørgsmål i Kristeligt Dagblads nye lydserie ”Mellem Himmel og Ord”, hvor vært og journalist Bjørg Tulinius i første afsnit møder sognepræst Marie Høgh. Du kan lytte med i Kristeligt Dagblads app eller ved at klikke her.

Biologer advarer mod en ny type konspirationsteoretikere, der benægter, at arter bliver udryddet. Det skriver den amerikanske miljøorganisation Mongabay. Ifølge et studie, der er udgivet i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution, er udryddelsesbenægterne ofte de samme personer, som underspiller omfanget af klimakrisen.

Der er nu 30 millioner coronasmittede på verdensplan, lyder meldingen fredag morgen. Og mens medicinalfirmaerne kæmper med at finde den første vaccine, bliver danskerne tilbudt en såkaldt antistoftest i løbet af efteråret og vinteren. Den kan vise, om man har været smittet med corona, og det kan hjælpe sundhedsmyndighederne med at blive klogere på, hvordan den har spredt sig i samfundet, skriver Ritzau.

Israel lukker for anden gang i år ned fredag klokken 14 efter ny stor smittestigning, der tirsdag slog ærgerlig rekord med 5523 nye smittetilfælde på et døgn. Det skriver Kristeligt Dagblad. Herhjemme, hvor befolkningen er halvt så stor som Israel, blev den foreløbige rekord sat torsdag med 453 nye smittede til sammenligning. Israels nedlukning sker samtidig med det jødiske nytår, der starter fredag aften med helligdagen Rosh Hashana.

Læs med her om de fem vigtigste ting om det jødiske nytår.

Skal Kvindemuseet skifte navn? Da rødstrømperne åbnede ligestillingsmuseet for 40 år siden, var det naturligt at kalde det Kvindemuseet. Men i dag fortæller museet, at mændene ikke tror, de må gå indenfor. Derfor overvejer man nu, om navnet skal skiftes. Det skriver Politiken.

Sexisme i DR findes, lyder det fra 10 tidligere praktikanter på DR Nyheder, der i et åbent brev står frem med navn og konkrete oplevelser om ubehagelige berøringer, lumre kommentarer og krænkende opførsel. Det sker, efter DR Nyheders chef Sandy French dage forinden var i medierne med udsagnet om, at hun ikke var bekendt med, at det sexisme fandt sted på hendes afdeling, som beskæftiger mere end 400 medarbejdere. Men det gør det, skriver praktikanterne ifølge Information.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er blevet nævnt flere gange i løbet af ugens MeToo-debat, da han for 12 år siden var involveret i en sexskandale, da han som daværende 34-årig udenrigsordfører havde sex med en 15-årig pige fra partiets ungdomsorganisation DSU. Torsdag aften undskyldte han igen via TV 2 Nyhederne.