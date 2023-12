Kæmpe dagbøder på vej til entreprenøren bag supersygehus

Fra mandag uddeles der dagbøder til entreprenøren på Region Syddanmarks kommende universitetshospital, det nye OUH.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Region Syddanmark forbereder sanktioner over for totalentreprenøren på det nye universitetshospital i Odense i form af dagbøder på 960.000 kroner.

Bøderne falder, fordi entreprenøren, ifølge regionen, ikke har opfyldt alle de milepæle, der står i kontrakten med Region Syddanmark, som er bygherre på hospitalet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har været varslet siden maj og træder nu i kraft, fordi to aftalte delmål om installationer og validering ikke er nået, skriver regionen.

Formanden for regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, Karsten Uno Petersen (S), ærgrer sig over udviklingen og over, at det ikke er lykkedes at nå i mål til de aftalte deadlines.

- Da vi lavede den seneste aftale for et år siden, var det vores overbevisning, at entreprenøren havde fået den snor, der var brug for, men når det ikke er sket, er det logisk, at vi nu griber fat i kontraktens muligheder for dagbøder, siger han.

Dagbøder er sædvanlig praksis i byggeprojekter, når der opstår forsinkelser. Det fungerer som en kompensation, som entreprenøren skal betale per dag, byggeriet eller aftalte delmål er forsinket.

Det er et år siden, totalentreprenøren fik et år mere til at bygge sygehuset i.

Aftalen er, at regionen skal have hospitalet i slutningen af 2024, men der er slet ikke kommet den forventede fart på byggeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fremgik allerede af byggeriets kvartalsrapport for tredje kvartal af 2023, at der er risiko for forsinkelser.

Det var forventet, at entreprenøren skulle nå en række milepæle lørdag den 16. december. Men bøderne falder dog først på den førstkommende hverdag.

En milepæl er en skelsættende deadline i et byggeri, som kan være afgørende for, at andre parter kan komme i gang med deres del af projektet.

Den største milepæl, der mangler, er et it- system ved navn scada, der overvåger al teknikken i sygehusbygningerne.

Det nye OUH skal ifølge aftalen være færdigbygget i slutningen af 2024. Region Syddanmark forventer at kunne tage hospitalet i brug i slutningen af 2025 eller starten af 2026.

/ritzau/