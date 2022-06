Kæmpe forskelle på kommunernes affaldsindsats

Mange kommuner kan gøre meget mere for at mindske mængden af affald. Det viser en ny kortlægning.

845 kilo husholdningsaffald per dansker. Hvert år.

Det tal gør Danmark til det land, der producerer mest husholdningsaffald per indbygger i hele EU. Det viser en opgørelse fra EU's statistikkontor, Eurostat.

Samtidig er vi rekorddårlige til at forebygge affald. Og der er markant forskel på kommunernes evne til at reducere mængderne af affald.

Det viser en kortlægning fra Danmarks Naturfredningsforening, partnerskabet Gate 21 og Aalborg Universitet. De har gennemgået kommunernes affalds- og klimaplaner.

- Det er helt afgørende, at vi får langt mere fokus på at lave mindre affald end bare på at genanvende eller brænde alt det affald, vi allerede har skabt, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det allervigtigste er et ambitiøst nationalt mål om, at Danmark ligesom Holland skal være et affaldsfrit samfund i 2050, siger hun.

Mens nogle kommuner har konkrete tiltag for at mindske mængden af affald og har sat kvantitative mål på området, så nævner andre kommuner slet ikke affaldsforebyggelse og genbrug i deres affalds- og DK2020-klimaplaner.

Kommunerne er dog ikke forpligtede til at forebygge mængderne af affald, hvis de blot sikrer, at der er områder på de kommunale genbrugspladser, hvor borgere kan aflevere deres genstande til direkte genbrug.

Men det er slet ikke nok, mener Danmarks Naturfredningsforening.

– Vi er et af de allermest ressourceforbrugende lande i verden. Det er et kæmpe problem for klimaet, og derfor skal vi gøre op med vores enorme forbrug. Her kan kommunerne spille en vigtig rolle.

- Der er stadig mange kommuner, der ikke eller i mindre grad arbejder med affaldsforebyggelse og genbrug. Dem skal vi have hjulpet i gang hurtigst muligt, siger Maria Reumert Gjerding.

Ifølge seniorforsker Stig Hirsbak fra Aalborg Universitet kommer den nødvendige ændring næppe uden national lovgivning eller politiske ambitioner.

- Vi har en affaldsplan p.t., som ikke er ambitiøs, men som højst gennemfører, hvad EU kræver af os, siger han.

Han peger på, at sammenlignelige nabolande som Sverige og Norge er langt længere, når det gælder forebyggelse af affald i takt med et øget forbrug.