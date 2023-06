Kæmpe kandidatsats får De Radikale og EL til at trække sig fra reform

Regeringens uddannelsesreform, der vil forkorte kandidatuddannelser, er et kæmpe sats, der ikke er set lige i danmarkshistorien.

Det mener De Radikale. Og derfor trækker partiet sig nu endegyldigt fra forhandlingerne, inden der ventes at lande en aftale i de næste dage.

- Vi frygter færre og dårligere kandidater, og at det vil skubbe til den mistrivsel, mange studerende har, siger Martin Lidegaard, partiets politiske leder.

Han mener heller ikke, at reformen vil komme erhvervslivet til gode.

- Når vi kigger på dem, der skal aftage de studerende, har erhvervslivet været tydelige i at advare mod at gå denne vej. De ønsker ikke dårligere, men bedre kandidater, siger Martin Lidegaard.

Allerede i regeringsgrundlaget, der blev præsenteret på Marienborg i december 2022, blev der varslet en reform af kandidaterne.

I marts kunne uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund præsentere regeringens konkrete udspil.

Det indeholdt blandt andet en forkortelse af op mod halvdelen af kandidatuddannelserne og en ny og større erhvervskandidatuddannelse.

Reformen vil ifølge regeringens udspil øge arbejdsudbuddet med 5900 fuldtidsbeskæftigede i 2030.

Et øget arbejdsudbud er en radikal mærkesag, men alligevel vil partiet ikke lægge stemmer til aftalen.

Martin Lidegaard mener, at der kan findes andre veje til højere beskæftigelse.

Eksempelvis har De Radikale sammen med Liberal Alliance og De Konservative foreslået en plan til at øge arbejdsudbuddet med 18.000 årsværk ved at fjerne efterlønnen og Arne-pensionen og beholde seniorpensionen.

Martin Lidegaard kalder regeringens reform for ”et kæmpe sats”.

- For første gang i vores historie nedsættes graden af uddannelse af vores unge. Det har vi ikke prøvet før, og det er den forkerte vej at gå, siger han.

Ved at forlade forhandlingerne kan De Radikale ende med at stå uden indflydelse på uddannelsespolitikken de næste mange år.

Det har partiet været opmærksom på.

- Det har været et svært valg for os. Det er den største omkalfatring af vores uddannelsessystem i nyere tid, men vi kan ikke stå på mål for det, der tegner sig nu, og man skal ikke lægge stemmer til noget, man synes er grundlæggende forkert.

Ligesom De Radikale forlader Enhedslisten også forhandlingerne. Partiet kalder reformen for "et tåbeligt eksperiment".

- Vi synes ikke, at de unge mennesker skal være forsøgskaniner på endnu en tvivlsom uddannelsesreform, og vi tror ikke, at de unge bliver klogere af, at man halverer uddannelser, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

- Det vil skabe dårligere uddannelser og lægge et pres på en generation, der i forvejen er presset. Jeg tror, at det får vores nabolande til at kigge måbende mod Danmark.

