Kæmpe mængder sand sikrer kysten mod havets erosion

Det virker, når man tilfører store mængder sand for at sikre mod, at kysten eroderes.

Det er konklusionen i Hjørring Kommune, der har evalueret et omfattende projekt om såkaldt sandfodring.

En kyststrækning ved sommerhusområdet Lønstrup er siden foråret 2021 blevet tilført 330.000 kubikmeter sand.

Nu viser det sig, at det har gjort en forskel, der kan ses og måles.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det ekstra sand har nogle steder hævet sandbunden under vandoverfladen med op til 2,5 meter.

Det betyder, at revlerne forstærkes, så de kan tage energi ud af bølgerne og derved nedsætte erosionen fra kysterne.

Det er godt nyt, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune Søren Homann (K).

- Vi har en voldsom erosion ved vestkysten, der gør, at sandet flyttes, når der er hårde bølger og meget strøm.

- Nu kan vi se, at det faktisk virker, når vi putter sand på, og når vi får det lagt de rigtige steder, siger han.

Hjørring Kommune har en af landets højeste erosionsrater.

Det vil sige, at havet i gennemsnit æder én til to meter af kysten om året.

For tre år siden blev det nærliggende Rubjerg Knude Fyr flyttet længere ind i landet, fordi havet var kommet faretruende tæt på.

Projektet ved Lønstrup dokumenterer ifølge udvalgsformanden, at sandfodring betaler sig og kan medvirke til at sikre områdets sommerhuse.

Han vil dog ikke garantere, at der ikke fremover kan være sommerhuse, der kan ende i havet.

- Det er svært at garantere. Hvis der kommer en meget stærk storm, så kan det, vi laver med kystsikring på et år, være skyllet væk på en nat.

- Så helt udelukke, at et hus falder i vandet, er nok svært. Men jeg kan i hvert fald love, at vi vil kæmpe med næb og kløer for at undgå det, siger Søren Homann.

Projektet er blevet finansieret af henholdsvis kommunen og sommerhusforeningen Harerenden med en femtedel hver.

Staten har betalt de resterende 60 procent.

Et politisk flertal afsatte på finansloven for 2021 350 millioner kroner til at øge og forlænge en statslige pulje til kystbeskyttelse i årene 2021 til 2023.

/ritzau/