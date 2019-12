Store husstande er det almindelige i verden

Hjem med flere generationer under samme tag er den mest udbredte familieform globalt. Men kristne og jøder i rige lande skiller sig ud

Mange familier verden over bor sammen på tværs af generationer. På globalt plan er den såkaldte ”udvidede husstand” eller ”kæmpehusstand” med flere slægtled samlet under samme tag den mest almindelige ramme om dagliglivet.

Det viser en ny rapport fra den store amerikanske tænketank Pew Research Center, der gransker størrelsen og sammensætningen af husstande i 130 lande verden over. Ifølge rapporten bor 38 procent af verdens befolkning i ”udvidede husstande”, mens 33 procent lever i kernefamilier. Resten bor alene, er barnløse par, familier med kun én forælder eller voksne børn, der bor med deres forældre.

Hvem, vi deler bolig med og dermed beror på i dagliglivet, er et afgørende pejlemærke for vores tilværelse, konstaterer Pew Research Center i rapporten.

”Vores husstande – hvem som bor med os, hvordan vi er forbundne til dem, og hvilken rolle vi spiller i dette fælles rum – har en gennemgribende virkning på vores opfattelser af verden,” lyder det i rapporten.

Størrelsen på husstande er ifølge rapporten fra Pew Research Center betinget af faktorer såsom religion, geografi, økonomi, uddannelse, kulturelle normer og adgangen til pensionsydelser. Generelt er større husstande mere udbredte i mindre udviklede lande, hvor indbyggerne har tendens til at få flere børn, og hvor familier deler begrænsede ressourcer. Mindre husstande er mere almindelige i velstående lande med aldrende befolkninger og lavere fødselsrater.

Danmark, Sverige og Tyskland har ifølge den amerikanske rapport den mindste gennemsnitlige husstandsstørrelse. I disse tre lande tæller hvert hjem i gennemsnit kun 2,7 personer. Til sammenligning huser hver bolig i Gambia i Afrika 13,8 personer.

Religion spiller en væsentlig rolle for familie- og boligmønstrene rundt omkring i verden. På globalt plan bor muslimer og hinduer i de største husstande. Den gennemsnitlige muslimske husstand tæller 6,4 mennesker, og hinduer er den eneste religiøse gruppe i verden, hvor et flertal bor med slægtninge såsom bedsteforældre, onkler, tanter og svigerforældre. Kristne husstande tæller i gennemsnit 4,5 personer, men tallet dækker over, at kristne familier i Afrika syd for Sahara er betydeligt større end kristne familier i Vesten. Buddhister, jøder og ikke-religiøse mennesker lever i husstande med gennemsnitligt færre end fire personer.

Selvom både kristendommen og jødedommen lovpriser ægteskab og familie, lever kristne og jøder ifølge rapporten langt oftere end andre religiøse grupper alene, parvis uden børn eller i familier med en enlig forælder. Årsagen til denne tilsyneladende uoverensstemmelse er, at kristne og jøder i vidt omfang bor i den rige del af verden, men kan også være rodfæstet i, hvad Brad Wilcox, der står i spidsen for the National Marriage Project (det nationale ægteskabsprojekt) på University of Virginia i Charlottesville i delstaten Virginia, kalder disse religioners individualistiske verdenssyn.

”Del af historien her kan være, at kristendommen og muligvis jødedommen lægger mere vægt på individet og den enkeltes samvittighed. Dette kan komme til udtryk i flere kernefamilier og flere husstande med enlige forældre,” siger han til nyhedsbureauet Religion News Service.

Selvom Danmark er blandt de tre lande i verden med den mindste gennemsnitlige husstand, er antallet af såkaldte ”kæmpehusstande” med flere end seks beboere vokset igennem det seneste tiår. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, som mæglerkæden Nybolig analyserede tidligere i år, vælger stadig flere danskere at rykke sammen i store husstande. Siden finanskrisen i 2008 har mindst 25.000 husstande sluttet sig til de i forvejen 125.000 danske husstande med over seks beboere.