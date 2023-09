Kære læser, nu kan du også læse Kristeligt Dagblad om søndagen

Kære læser, du får meget nyt at glæde dig til i Kristeligt Dagblad

Vi arbejder altid på at gøre Kristeligt Dagblad bedre. Og avisen om livets store spørgsmål tager nu endnu et skridt i sin positive udvikling. Denne gang er det næsten avishistorie, vi skriver. Fællesnævneren er journalistik af høj kvalitet – og det omfatter i høj grad også lyd.

Men først og fremmest: Velkommen til en forbedret avis, som vi præsenterer fra den 10. september og en uge frem.

Karin Dahl Hansen og Jeppe Duvå

Nu kan du også læse Kristeligt Dagblad om søndagen

Som den store nyhed begynder Kristeligt Dagblad nu – for første gang i avisens 127-årige historie – at udkomme alle syv dage om ugen.

Fra den 10. september kan du glæde dig til også at åbne en ny avis om søndagen.

Kristeligt Dagblad Søndag er en rent digital avis. Det betyder, at du som abonnent skal ind i e-avis app'en eller på K.dk for at opleve den. Det kan du allerede gøre fra lørdag aften.

Kristeligt Dagblad Søndag bringer den journalistik af høj kvalitet, som vores læsere kender. Den har avisens kendte design. Og den skrives og redigeres af et hold af vores meget dygtige journalister.

Søndagsavisen rummer de typer af artikler, som vi ved, at læserne sætter allermest pris på – nyheder med et menneskeligt eller etisk fokus samt en af ugens mest berigende læseoplevelser som de kendes fra stofområdet Liv&Sjæl, oftest i form af et grundigt personinterview om eksistensen.

Og så får du i søndagsavisen hver uge to store sider med de bedste og mest underholdende opgaver: Krydsord, sudoku, quiz og helt nye typer af udfordringer til din hjerne som Wordle og andre digitale opgaver, der er morsomme at løse på mobiltelefon, tablet og pc.

Vi giver alle vores abonnenter søndagslæsningen oven i det, de allerede får og kan lide. Og de læsere, der ikke er parate til at læse i e-avisen endnu, får naturligvis fortsat den avis, de kender, fra mandag til lørdag.

Men vi håber, at du vil få lyst til at benytte dig af denne nye mulighed, så du oplever al den inspirerende og livskloge journalistik, avisen tilbyder i e-avisen og på K.dk.

Flere læseoplevelser på lyd – og ny podcast med Sørine Gotfredsen som vært

Du kan nu få endnu mere glæde af artiklerne, mens du går, arbejder i haven, kører eller er aktiv på andre måder. Kristeligt Dagblads journalister er begyndt at læse deres artikler højt, så du hver dag kan høre flere af dem i e-avis app’en. Det giver en bedre og mere autentisk lytteoplevelse. Du finder alle de oplæste artikler i vores e-avis app eller på K.dk.

Men efterårets største nyhed inden for lyd er “Sørine og livskraften”, som er en ny Kristeligt Dagblad-podcast om at finde håb. Værten er præsten, forfatteren og journalisten Sørine Gotfredsen. Hver anden uge inviterer hun et kendt eller aktuelt menneske med noget på hjerte til en samtale om livskraft. Lyt med hver anden torsdag fra den 14. september. Det er også i e-avis app’en, på K.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.

Og så får du Danmarks måske bedste digitale opgaveunivers

Kristeligt Dagblad er også underholdning. Klog underholdning. Krydsord, sudoku og andre typer hovedbrud har altid været en populær del af avisen. Det vil de fortsat være.

Men nu udvider vi Kristeligt Dagblads digitale spil- og opgaveunivers med en lang række underholdende udfordringer, hvor du hver dag kan træne din hjerne. Vi har samlet nogle af de bedste opgaver, så du altid kan finde nye hjernevridere på K.dk/spil-og-quiz

Du kan naturligvis løse opgaverne både på din mobiltelefon, tablet og din computer.

Nyt stofområde: Arbejdslivets glæder, sorger og etiske udfordringer

Læs med, når vi fra lørdag den 16. september bringer et nyt stofområde hver uge. Vi kalder det Liv&Job.

Livet med kolleger og chefer – og med de opgaver, vi løser på jobbet – stiller os overfor mængder af dilemmaer, menneskelige udfordringer og etiske problemstillinger.

Med Liv&Job tager vi arbejdslivet under behandling på en måde, det sjældent sker journalistisk. Vi udvider simpelthen vores kendte dækning af etik og eksistens til det livsområde, der – ud over børn, venner og familie – fylder mest i de erhvervsaktive år.

Må du ignorere chefens sms’er, når du er på forlænget weekend? Bør du fortælle ledelsen om din dårligt fungerende kollega? Kan du forsvare at lyve til medarbejdersamtalen? Og hvornår bliver jobbet erstatning for et rigtigt livsindhold?

Har jeg vægtet mit jobliv klogt i det store perspektiv, og kan jeg råde yngre til at gøre noget andet? Har jeg med min indsats på jobbet bidraget til noget godt eller noget skadeligt i verden?

Der er berigende journalistik om disse og mange andre spørgsmål fra arbejdslivet på Liv&Job i lørdagsavisen.

Og læs med i vores nye store tema om forandringer

Forandringer sker med større hast end nogensinde. I verden og i vores egne liv. Sådan føler mange det i hvert fald. Corona, krig, inflation. Nye normer mellem mennesker, ændrede roller mellem kønnene. Hvad der var rigtigt i går, virker pludselig forkert i dag. Skilsmisser, fødsler, nye venskaber og skift til nye livsfaser.

Forandring fryder. Eller gør den? Læs med, når Kristeligt Dagblad bringer en række berigende artikler under temaet forandringer fra fredag den 15. september.

Fortæl os, om du kan lide ændringerne i avisen – den digitale og den trykte

Vi håber, du vil tage godt imod udviklingen af avisen. Og vi er altid interesserede i, hvad du mener om den. Skriv til os på duvaa@k.dk og dahl-hansen@k.dk

Husk: Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med e-avisen, til at komme ind på K.dk eller andet, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til kundeservice på telefon 33 48 05 05 eller abonnement@k.dk