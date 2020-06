Kærester fra hele verden er nu velkomne i Danmark

Regeringen åbner grænsen for kærester fra hele verden efter kritik af, at det går for langsomt med at åbne.

Kærligheden har ikke længere nogen grænser, og således kan personer med en kæreste i Danmark snart rejse hertil, uanset hvor i verden de kommer fra.

Det fremgår af regeringens nye model for genåbning af grænserne, som blev offentliggjort torsdag.

- Jeg forstår godt, at mange danskere gennem flere måneder har ydet store ofre for at få styr på pandemien, og at der er et ønske om afklaring om rejse og indrejse, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Fra lørdag 27. juni vil de anerkendelsesværdige formål blive udvidet til også at omfatte tredjelande.

Dermed kan kærester, bedsteforældre og børnebørn rejse til Danmark, hvis de kan fremvise en negativ coronatest, som skal være foretaget senest 72 timer før indrejse.

Det gælder også folk på erhvervsrejser og folk, der skal til jobsamtale. Folk på erhvervsrejser behøver dog ikke fremvise en coronatest, da de allerede før udvidelsen var omfattet af begrebet anerkendelsesværdigt formål.

Det er kun kærester fra EU-lande eller fra Storbritannien, som må komme til Danmark lige nu. Derudover må ægtefæller eller samlevere til danskere fra resten af verden også krydse grænsen.

- Det er vigtigt, at vi kan rejse, men det er også vigtigt, at coronavirus ikke rejser med os hverken ind eller ud af landet, siger Jeppe Kofod.

Regeringen er af flere partier og organisationer blevet kritiseret for ikke at åbne mere op endnu tidligere, end tilfældet er.

/ritzau/